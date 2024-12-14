استبعاد مفاجئ لإحدى نجمات تركيا من عمل درامي يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة التركية إزجي أيوب أوغلو جمهورها بخبر استبعادها من مسلسل “عائلة شاكر باشا” في اللحظات الأخيرة، رغم توقيعها عقدًا رسميًا مع صناع العمل.

بعد مشاركتها في مسلسل “الحديقة السرية” الذي توقف عرضه مؤخرًا، انضمت إزجي إلى مسلسل “عائلة شاكر باشا” بناءً على عقدها المستمر مع قناة “ناو”. إلا أن مخرج العمل قرر استبعادها بعدما قامت بنفخ شفتيها، ما أدى إلى تغيير ملامحها بشكل كبير، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن الاتفاق.

خبر استبعاد إزجي أثار ردود فعل واسعة بين الجمهور والإعلام، حيث انقسمت الآراء بين داعمين لقرار المخرج ومتعاطفين مع الفنانة، مما يسلط الضوء على تأثير قرارات التجميل على مسيرة الفنانات في صناعة الترفيه.