بين المجد والمعاناة.. منى زكي تخوض مغامرة كبيرة بفيلم “الست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة منى زكي لإطلاق فيلمها الجديد “الست” في عام 2025، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية المرتقبة. الفيلم يمثل مغامرة فنية كبيرة ويتناول السيرة الذاتية لـأم كلثوم، المعروفة بـ”كوكب الشرق”، متطرقًا إلى أبرز محطات حياتها والصعوبات التي واجهتها.

صراع مع المرض ودراما مؤثرة

يركز الفيلم على معاناة أم كلثوم مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي أثر على حياتها الشخصية ومسيرتها الغنائية، مسببًا لها جحوظ العينين ومخاطر على أحبالها الصوتية. تظهر منى زكي في دور أم كلثوم، مستعرضةً لحظات حاسمة من حياتها، حيث تقف أمام جمهورها بحماسهم الكبير لسماع صوتها، بينما يسيطر عليها القلق والخوف من المرض.

طاقم عمل مميز

إلى جانب منى زكي، يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين، تامر نبيل، وأحمد خالد صالح. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

منى زكي: تكريم وفخر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

على هامش استعدادها لفيلم “الست”، نالت منى زكي تكريمًا في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية. قالت منى: “شعرت وكأنني في بيتي بفضل الحفاوة والتنظيم العالمي، وأشعر بالفخر بما حققته السعودية من تقدم سريع وقوي”.

كما وجهت رسالة إلى جمهورها السعودي قائلة: “جوزي متربي هنا، بحبهم وبحترمهم، وبكنّ لهم نفس المحبة والاحترام الذي يستحقونه”.

فيلم “الست” في إطار درامي مميز

الفيلم يُعد تجربة فريدة تمزج بين الدراما والرومانسية، ويعكس قصة نضال أم كلثوم في حياتها الفنية والشخصية. يُنتظر أن يكون هذا العمل إضافة قوية لمسيرة منى زكي، ويجذب اهتمام الجمهور عند طرحه في دور السينما.