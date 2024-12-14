منة شلبي تحقق نجاحًا كبيرًا بفيلم “الهوى سلطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة منة شلبي نجاحًا كبيرًا من خلال فيلمها الجديد “الهوى سلطان”، الذي بلغت إيراداته 74 مليونًا و40 ألفًا و412 جنيهًا خلال 38 يومًا من عرضه في دور السينما المصرية.

طاقم العمل وقصة الفيلم

الفيلم من بطولة مجموعة مميزة من النجوم، إلى جانب منة شلبي، مثل أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وخالد كمال. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، في أولى تجاربها في الأفلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة عميقة بين “سارة” (منة شلبي) و”علي” (أحمد داود)، والتي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحت صداقتهما مثالية، لكن مع الوقت تبدأ الأحداث في التغير، لتأخذنا القصة في إطار رومانسي كوميدي مليء بالتشويق.

منافسة قوية في شباك التذاكر

يُعرض فيلم “الهوى سلطان” إلى جانب عدد من الأفلام الأخرى في السينمات المصرية، منها “الفستان الأبيض” بطولة ياسمين رئيس، و**”وداعاً حمدي”** بطولة شيرين رضا، و**”آل شنب”** بطولة ليلى علوي، بالإضافة إلى أفلام موسم عيد الأضحى والصيف التي ما زالت تحقق إقبالًا جماهيريًا.

نجاح مستمر لمنة شلبي

يثبت فيلم “الهوى سلطان” نجاح منة شلبي المستمر في تقديم أعمال سينمائية مميزة تجمع بين الرومانسية والكوميديا، وترسخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية.