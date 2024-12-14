علي ربيع يقتحم الكوميديا المدرسية بفيلم “الصفا الثانوية بنات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدأ الفنان علي ربيع قريبًا تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم “الصفا الثانوية بنات”، الذي تعاقد على بطولته مع المنتج أحمد السبكي في أغسطس الماضي. يجسد ربيع في الفيلم شخصية لاعب كرة سلة يبدأ العمل كمدرب للطالبات في مدرسة الصفا الثانوية، وسط مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات.

فريق عمل قوي وإنتاج مميز

الفيلم يضم نخبة من النجوم بجانب علي ربيع، منهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، ولينا صفويا، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الشابة. العمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

استمرار التواجد السينمائي

علي ربيع يواصل حضوره القوي في السينما، حيث اعتاد تقديم فيلم جديد سنويًا. في السنوات الأخيرة، قدم ربيع فيلم “زومبي” عام 2022، و**”بعد الشر”** عام 2023، و**”عالماشي”** عام 2024. فيلمه الجديد “الصفا الثانوية بنات” يعزز هذا التقليد مع عرضه المتوقع في 2025.

آخر أعمال علي ربيع

آخر ظهور لعلي ربيع في السينما كان في فيلم “عالماشي”، الذي عرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2024. الفيلم شارك في بطولته كل من كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، وانتصار، وكان من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم “الصفا الثانوية بنات” يعِد بأن يكون إضافة مميزة لمسيرة علي ربيع السينمائية، مع فريق عمل قوي وقصة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.