بالصور – مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة مي كساب متابعيها مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة برفقة زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا. ارتدت كساب فستانًا أزرق لامعًا بأكمام طويلة، خطفت به الأنظار ونالت إعجاب جمهورها، حيث أشاد المتابعون برشاقتها وأناقتها في الصور.

نجاح جديد بأغنية “قطة”

مؤخرًا، طرحت مي كساب أغنيتها الجديدة “قطة” عبر موقع “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وصُورت بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنان مؤمن نور، ومن إخراج ميا المهدي. الكليب لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور، وأضاف إلى سجل نجاحات كساب الفنية.

ظهور مميز في برنامج “العالم علمين”

ظهرت مي كساب مؤخرًا ضيفة في برنامج “العالم علمين” ضمن حلقات “حد النجوم” على قناة CBC مع الإعلامية منى عبد الغني. وخلال الحلقة، أعربت كساب عن شكرها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها الكبيرة في مهرجان العلمين، مؤكدة دعمها الدائم للفن المصري وتفاؤلها بمستقبل الفنانين المصريين الذين يبدعون في بيئة داعمة ومتميزة.

أغنيات ناجحة ومشاريع قادمة

من ناحية أخرى، طرحت مي كساب أغنية أخرى بعنوان “بيقولوا قوية” عبر “يوتيوب”، من كلمات طارق علي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب، لتواصل تألقها في الساحة الغنائية بأعمال مميزة ومتنوعة.

بين الإطلالات الأنيقة والنجاحات الغنائية، تواصل مي كساب إثبات مكانتها كواحدة من أبرز النجمات المصريات في عالم الفن.