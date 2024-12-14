تايلور سويفت: مسيرة فنية شاملة ونجاحات لا تُحصى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعتبر الفنانة الأمريكية تايلور سويفت واحدة من أبرز النجمات العالميات، حيث حققت نجاحات استثنائية في مجالات الغناء، التمثيل، والكتابة، لتصبح رمزًا فنيًا يحتفل به الملايين حول العالم. واليوم، 13 ديسمبر، يحتفل محبوها بذكرى ميلادها، مستذكرين مسيرتها الغنية بالإنجازات.

بداية موهبة استثنائية

وُلدت تايلور سويفت في 13 ديسمبر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأظهرت موهبتها الفنية منذ طفولتها، حيث كانت عضوة في نادي المسرح بمدرستها. في الصف الرابع، كتبت قصيدة طويلة فازت بجائزة أدبية، ومع بلوغها العاشرة، بدأت بالغناء وكتابة الأغاني والمشاركة في المهرجانات بمدينتها.

في عام 2006، وعندما كانت تبلغ 17 عامًا، طرحت سويفت أول أغانيها المنفردة “Tim McGraw” التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وصولاً إلى المركز السادس في قائمة “بيلبورد” لموسيقى الريف. في نفس العام، أصدرت ألبومها الأول الذي حمل اسمها، وحققت من خلاله إشادة واسعة، حيث وصفتها “نيويورك تايمز” بأنها من أبرز كتاب أغاني البوب وموسيقى الريف الواقعية.

نجاح متسارع في الغناء

قبل بلوغها العشرين، أصبحت تايلور سويفت واحدة من أكثر الفنانين مبيعًا في الولايات المتحدة، حيث بلغت مبيعات ألبوماتها أكثر من 4 ملايين نسخة بحلول عام 2008. ألبومها “Fearless” حقق مبيعات تجاوزت 2.1 مليون نسخة، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء على مستوى العالم.

اقتحام عالم السينما والإخراج

لم يتوقف شغف سويفت عند الغناء، بل اقتحمت عالم التمثيل والسينما، حيث ظهرت لأول مرة عام 2009 في الفيلم الوثائقي “Jonas Brothers: The 3D Concert Experience”. وفي 2010، لعبت دورًا في فيلم “Valentine’s Day” وشاركت في المسلسل التلفزيوني “The Buried Life”. على مدار 15 عامًا، شاركت في 16 عملاً فنيًا بين السينما والدراما.

في عام 2020، خاضت تايلور تجربة الإخراج من خلال فيلمها الوثائقي “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”، الذي استعرض كواليس ألبومها الغنائي الثامن. وفي 2021، أخرجت فيلمًا قصيرًا بعنوان “All Too Well”، الذي كان من تأليفها وبطولتها.

موهبة شاملة ومكانة عالمية

منذ طفولتها وحتى اليوم، أثبتت تايلور سويفت أنها فنانة شاملة بقدرات متعددة في الغناء، التمثيل، الكتابة، والإخراج. مسيرتها المليئة بالنجاحات جعلتها واحدة من أبرز نجمات العالم، وملهمة لملايين المعجبين حول العالم.