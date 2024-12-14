شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعوض غيابه عن ماراثون رمضان 2025 بمسلسل وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أمير كرارة خلال السنوات الماضية والتي بلغت 14 عامًا، على المشاركة كل عام بعمل درامي مختلف ومتنوع خلال ماراثون رمضان، ولكن قرر كرارة هذا العام الابتعاد عن المنافسة الرمضانية 2025، وذلك حسب ما أعلن مؤخرًا.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في الماراثون الرمضاني القادم، إلا أن أمير كرارة يعوض ذلك الغياب بعملين مختلفين خلال عام 2025، أولهما فيلم الشاطر الذي يواصل تصوير مشاهده، حيث قطع شوطًا كبيرًا فى تصوير مشاهد العمل الذى يجمعه بالنجمة هنا الزاهد، ويقدم فيه الأكشن الممزوج بالكوميديا، وحدد صناع الفيلم طرحه في موسم صيف 2025 السينمائى.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن كوميدى للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير البعبع الذى تم عرضه العام الماضى وشاركه البطولة النجمة ياسمين صبرى.

كما يعمل أمير كرارة حاليًا على مسلسل أعراض انسحاب المكون من 8 حلقات، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، في أولى تجارب أمير كرارة مع دراما المنصات، والمسلسلات القصيرة.

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة في موسم الدراما مسلسل بيت الرفاعي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، واستطاع العمل أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية خلال الماراثون الرمضاني، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.