شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سيد الفيومي.. وأصدقاؤه ينعونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان سيد الفيومي بعد رحلة مع المرض، ولم يكشف أهله عن موعد تشييع الجنازة أو موعد إقامة العزاء حتى الآن.

وكشف شقيقه عبر صفحة الراحل على حسابه بموقع "فيس بوك" عن خبر الوفاة حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكمات والدعاء له.

الفنان سيد الفيومي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا" وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك الفنان سيد الفيومى في السينما من خلال عدة أفلام هي، فيلم "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان".



سيد الفيومي