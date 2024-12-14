كيف أصبح عام 2024 نقطة تحول في التاريخ الدنماركي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - تُعد الملكية الدنماركية واحدة من أقدم الملكيات في العالم، وعلى مدار 900 عام، لم يشهد التاريخ الملكي الدنماركي تحولاً جذرياً مثلما شهده عام 2024، حيث حدث ولأول مرة منذ 900 عام أن يتنازل فيها عاهل دنماركي عن العرش، إذ تنازلت الملكة الدنماركية مارغريت عن الحكم لابنها وولي عهدها -آنذاك- فريدريك؛ ليعتلي العرش خلفاً لوالدته بمقتضي منشورٍ رسمي تم التوقيع عليه في 2024.

الملكة مارغريت و52 عاماً من الحكم

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بعد 52 عاماً من الحكم، فاجأت الملكة مارغريت (التي لا تزال تحمل لقب ملكة) شعبها والجمهور الملكي حول العالم، في آخر يوم من عام 2023 (ليلة رأس السنة الجديدة)، في خطابها السنوي الذي تم بثه مباشرة، بتنازلها عن العرش، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 900 عام التي يتنازل فيها عاهل دنماركي عن العرش طواعية لإفساح المجال للجيل التالي، ثم جاء تنازلها رسمياً في 14 من يناير 2024 في مجلس الدولة في قصر كريستيانسبورغ، حيث تم إعلان الملك فريدريك العاشر عاهلاً جديداً على شرفة قصر كريستيانسبورغ أمام عشرات الآلاف من الأشخاص.

وبهذا التنازل، أسدلت الملكة مارغريت الستار على آخر ملكات أوروبا، حيث أصبح الآن كل ملوك أوروبا الحاليين من الذكور؛ فلقد كانت الملكة مارغريت آخر ملكة في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة عن عمرٍ يناهز 96 عاماً في 2022.

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كيف اعتلت الملكة مارغريت العرش؟

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في 16 من إبريل 1958، مُنحت الملكة مارغريت (ولية العهد آنذاك) مقعداً في مجلس الدولة، وترأست بعد ذلك اجتماعات مجلس الدولة في غياب والدها الملك فريدريك التاسع، ثم أعطى قانون الخلافة الصادر في 27 من مارس 1953 للمرأة حق خلافة العرش الدنماركي. وقد اعتلت الملكة العرش في 14 من يناير 1972، وأصبحت الملكة مارغريت الثانية أول ملكة دنماركية بموجب قانون الخلافة الجديد.

ومنذ ذلك الحين تم تعديل قانون الخلافة في عام 2009، حيث تم إدخال المساواة الكاملة في خلافة العرش. وهذا يعني أن أكبر أبناء الملك أو الملكة -بغض النظر عن النوع- يرث العرش (ما يُسمى بالبكورة). وتوجد قواعد مماثلة في العديد من الممالك الأوروبية الأخرى، بما في ذلك النرويج والسويد.

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الملك فريدريك

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ملك الدنمارك فريدريك العاشر هو من مواليد عام 1968، تولى حكم الدنمارك منذ 14 من يناير 2024. تزوج من الملكة ماري في عام 2004 في كنيسة السيدة العذراء في كوبنهاغن، ولديهما أربعة أبناء؛ الأمير كريستيان فالديمار هنري جان، وُلد في 15 من أكتوبر 2005، الأميرة إيزابيلا هنريتا إنغريد مارغريت، وُلدت في 21 من إبريل 2007. التوأمان: الأمير فنسنت فريدريك مينيك ألكسندر والأميرة جوزفين صوفيا إيفالو ماتيلدا؛ وُلدا في 8 من يناير 2011. وعندما أصبح فريدريك هو الملك الدنماركي، أصبح ابنه الأكبر الأمير كريستيان ولي العهد.

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