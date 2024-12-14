بريانكا شوبرا تستمتع برحلة على متن دراجة رباعية الدفع في جدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - بعد أن أُسدل الستار على فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم الخميس الماضي 12 ديسمبر، ربما وجدت بريانكا تشوبرا بعض الوقت لاكتشاف مدينة جدة والاستمتاع بطبيعتها الخلابة التي تجذب الملايين نحوها من كل مكان.

بريانكا تشوبرا من جدة: نرجو المزيد من الأيام مثل هذه

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تألقت بريانكا تشوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي سواء في الجلسة الحوارية أو في يوم الختام على السجادة الحمراء، بأناقة عكست هدوءها وبساطتها ونعومتها، لكن بعد ساعات تبدلت هذه الإطلالة بأخرى غير رسمية تعكس عفويتها، حيث شاركت عدة صور لها مع زوجها نيك جوناس في صحراء مدينة جدة وهي تقود دراجة دفع رباعي، وصوراً أخرى بجانب أحد الجمال، وصورة توثق تجربتها للطعام السعودي.

وأرفقت نجمة بوليوود في تعليقها على المشاركة: "نرجو المزيد من الأيام مثل هذه، شكراً لك جدة ومهرجان البحر الأحمر السينمائي".

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بريانكا تشوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يوم الأربعاء 1 ديسمبر، حلَّت بريانكا تشوبرا ضيفة بمهرجان البحر الحمر السينمائي من خلال انضمامها لإحدى الجلسات الحوارية، ومرة أخرى لتسلم تكريمها بالمهرجان.

خلال الجلسة التي استمرت قرابة الساعة، تحدثت بريانكا عن أصولها الهندية، وكيف أنها تنتمي وتعتز ببلادها، رغم أنها تعيش حالياً في الولايات المتحدة، وتشارك في السينما الأمريكية أكثر من الهندية، حيث قالت: "أعيش بين الهند وأمريكا، ولكن الهند بالنسبة لي هي حياتي، أقوم بأخذ جذوري معي لأى مكان أذهب إليه، لا تستطيع أن تقتلع أي هندي من جذوره أبداً مهما بعُد عن بلاده".

وأكدت أن الثقافة الهندية، ساعدتها كثيراً في مهنة التمثيل، وفي الانفتاح على العالم والوصول للعالمية، وأيضاً كانت عاملاً أساسياً في التنوع الذي يشاهده الجمهور بأفلامها، وتابعت: "الهند دائماً في قلبي، وكذلك الأفلام الهندية التي أنتمي إليها، فهي بمثابة جزء من عائلتي".

وأعطت بريانكا شوبرا تلميحاً أنها على وشك الاستعداد للمشاركة في فيلم هندي يتضمن رقصاً واستعراضات، وقالت: "اشتقت للرقص كثيراً".

كما تحدثت عن تجربتها الأولى مع فيلم الأكشن The Matrix Resurrections، وقالت: "كنت منبهرة بتصوير الفيلم عندما شاهدته لأول مرة في دور العرض كواحدة من الجمهور، كان بالنسبة لي مثل السحر تقريباً، وغيَّر مفهومي عن السينما، وبعد سنوات طويلة عندما شاركت فيه كممثلة شعرت أول يوم تصوير بأنني معجبة ولست ممثلة".

وتابعت: "فيلم The Matrix Resurrections جعلني أتعلم الرياضة وأدرك مدى أهميتها في مهنتي، لم يكن مجرد فيلم، لقد كان تحدياً جديداً وأشبه برحلة مُجزية عمّقت التزامي بالتمثيل، وأصقلت مهارتي".

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وفي يوم الخميس 12 ديسمبر، تم تكريم بريانكا في حفل ختام المهرجان، حيث سلمتها درع التكريم؛ الفنانة العالمية سارة جيسيكا باركر.

ووجهت بريانكا شوبرا كلمة شكر وامتنان للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإلى الأستاذة جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

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وقالت شوبرا متأثرة بتكريمها: "شكراً جزيلاً لكِ جيسيكا، فأنتِ رمز للكثيرين وأن تقولي مثل هذه الكلمات عني وعن مسيرتي المهنية فهذا شرف كبير لي".

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