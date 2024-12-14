شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد محمد سعد .. أصل حكاية اللمبى والشخصية الحقيقية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان محمد سعد الذى ولد زي النهارده، وصار من أهم نجوم السينما ممن لهم تاريخ مهم في الصناعة بعدما استطاع كسر أرقام قياسية في عالم الإيرادات، حينما أطل على الشاشة ببطولة فيلم اللمبي الذى قدم شخصيته في البداية عبر فيلم الناظر ثم قدم فيلماً بنفس الاسم، بعدها نال اهتماما كبيرا من قِبَل جمهور السينما ممن أحبه بصورة كبيرة وتعلق به حتى صار من أهم الأفلام التي تحظي بجماهيرية عريضة.

محمد سعد الذى شكلت شخصية اللمبي نقطة انطلاقه كواحد من أهم النجوم حتى قال عنه الزعيم عادل إمام في لقاء تليفزيوني أنه يجعله يضحك بصورة كبيرة رداً على سؤاله حول من يضحكه.

أصل حكاية اللمبى والشخصية الحقيقية له

ولكن ربما لا يعلم كثيرون أصل حكاية اللمبي ومن أين ولدت، وهو ما نسرده في السطور التالية على لسان المخرج شريف عرفة خلال حواره مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة حينما حل ضيفاً على البرنامج في وقت سابق قبل سنوات.

شريف عرفة أكد أن فيلم الناظر في البداية لم يكن فيه شخصية اللمبي إلا أنه وقبل بداية الفيلم وجد الحاجة لوجود شخص تقع عليه مسئولية "صياعة" علاء ولي الدين بالعمل، مؤكداً أنه اتصل بالمؤلف أحمد عبد الله وأخبره بذلك، مؤكداً أن شخصية اللمبي سبق وشاهدها في كواليس فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، في حين الكاتب أحمد عبد الله أخبره بأنه يعلم شخصية بنفس الاسم في الجيزة ثم عملا على الدور وكبرا مشاهده.