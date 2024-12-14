شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يختتم 2024 بثالث أفلامه هذا العام "بضع ساعات في يوم ما" والان مع تفاصيل الخبر

يقدم النجم هشام ماجد بطولة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى يسجل ثالث أفلامه في سينما 2024، حيث يؤكد تواجده القوى في السينما خلال الفترة الأخيرة، ليكون 2024 العام الأبرز بالنسبة لهشام ماجد على مستوى السينما بعدما قدم فيلمين في وقت سابق من العام وحققا نجاحًا كبيرًا على مستوى شباك التذاكر.

هشام ماجد سجل اسمه كواحد من نجوم الشباك البارزين في السينما هذا العام بعدما قدم بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في موسم عيد الفطر السينمائى وحقق العمل إيرادات تخطت 60 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد والطفل جان رامز ومن تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.



هشام ماجد فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفى موسم الصيف السينمائى هذا العام، نافس هشام ماجد بثانى أفلامه هذا العام وهو "إكس مراتى" والذى حصد إيرادات ضخمة تخطت 92 مليون جنيه، وشارك هشام بطولة الفيلم محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، على صبحى، محمد أوتاكا، عماد رشاد، ألفت إمام، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.



هشام ماجد فى اكس مراتى

ويختتم هشام ماجد عام 2024 الذى يعد الأفضل بالنسبة له، بفيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى ينطلق في السينمات يوم 26 ديسمبر الجارى، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.



هشام ماجد فى فيلم بضع ساعات فى يوم ما

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما في اطار اجتماعى رومانسى، حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.