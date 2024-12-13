شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض رابع حلقات ساعته وتاريخه بعنوان فنان دكتور على dmc وwatch it والان مع تفاصيل الخبر

انطلق عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc ومنصة watch it وتحمل الحلقة اسم فنان دكتور، ويظهر فيها الفنان محمد شاهين كضيف شرف ويشارك في البطولة مجموعة من المواهب الشابة من برنامج كاستنج الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته وتاريخه ثلاث حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.



ساعته وتاريخه الحلقة الرابعة

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.