شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تتألق بأغنية "ما تحاسبنيش" فى حفلها بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا فى دبى، رفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، منها "ما تحاسبنيش" وغيرها.



حفل المطربة شيرين



حفل شيرين عبدالوهاب



حفل شيرين

وأحيت مؤخرا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في الكويت، الأيام الماضية، ورفع شعار كامل العدد بحضور عدد من صناع ألبومها الأخير وصناع المزيكا، منهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وتألقت بعدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها الحضور.

واستعادت النجمة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني وعادت لجمهورها مرة أخرى وطرحت عددا من أغانى ألبومها الجديد، وهي "قالك نسيني" وهي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي وما زال عالبال وبتمنى أنساك واللى يقابل حبيبي وهنحتفل"، وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.

ودشنت شيرين عبد الوهاب حسابا جديدا على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وكذلك قناة جديدة على تطبيق تليجرام، لتنشر عليهما الأغانى الجديدة، هذا بالإضافة إلى قناتها الرسمية على تطبيق واتساب التى تعلن من خلالها الأخبار الجديدة وتنشر تفاصيل أغانيها قبل طرحه، مما يؤكد عودتها لساحة الفنية بقوة.

وعام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد، وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.

أيضاً دخلت شيرين عبد الوهاب عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، وحقق نجاحاً عربياً بصورة كبيرة، إذ أبرزت فيه مواهبها وقدراتها التمثيلية بصورة كبيرة.