شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد زواجه من فتاة خارج الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان علاء قوقة، بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني، فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء.



علاء قوقة وزوجته



الفنان علاء قوقة

يذكر أن الدكتور علاء قوقة هو ممثل مسرحي مصري وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي الفنون المسرحية، شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية، تخرّج علاء قوقة في كلية الهندسة ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 عن أطروحة له بعنوان "تنمية قدرات التركيز للممثل".



ومن أهم أعماله مسرحية "القاتل الذي أحبني" ، ومسلسل "وسط البلد"، ومسرحية "الحفيد"، ومسلسل "الحرير المخملي"، ومسرحية "مسافر ليل"، و مسلسل "الطاووس"، ومسلسل "ملوك الجدعنة"، ومسلسل "كل ما نفترق"، ومسلسل "أبو عمر المصري"، ومسلسل "فوق السحاب"، ومسرحية "ياما في الجراب يا حاوي".

حقق علاء قوقة، نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "الحشاشين"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2024، عبر شاشة قناة dmc.

مسلسل "الحشاشين"، دارت أحداثه في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.