شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الإبداع العربى بحضور على الحجار ولطيفة.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان الإبداع العربي حفل افتتاح دورته الأولى في الخامسة من مساء الأحد بمكتبة مصر العامة بالدقى، بحضور المشاركين في فعالياته من نجوم ومبدعين، ويعقب حفل الافتتاح عرض الفيلمين القصيرين "عزبة البرج" من مصر و"الماريونت" من السعودية.

يكرم المهرجان في حفل الافتتاح الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة والإعلامية سناء منصور، كما يكرم اسم الموسيقار علي إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيله، واسم المخرج السعودي الراحل محمد قزاز أول سعودي يتخرج بمعهد السينما في مصر، وفي التكريمات الخاصة وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي على رعايته لشباب المبدعين، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة على ما تقدمه من خدمات للثقافة المصرية والعربية.

يضم المهرجان مسابقتين للسينما الطويلة والقصيرة بشقيها الروائي والتسجيلي، ومسابقة للبودكاست.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة إيناس الدغيدي، السينارست د. مدحت العدل، مهندس الديكور د. اُنسي أبو سيف، المنتج السينمائي حسين القلا، المخرج د. عمر الجاسر أمين عام اتحاد الفنانين العرب، الكاتب والأديب إبراهيم عبد المجيد، مدير التصوير د. سامح سليم .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: مدير التصوير د. سمير فرج، المخرجة العراقية / خيرية المنصور، د. أحمد فهمي عبد الظاهر/ وكيل معهد السينما، الناقدة / ماجدة موريس، المخرج السينمائي أشرف فايق.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة البوكاست الإذاعية إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق (رئيسا)، الإعلامي جمال الشاعر، المذيعة جاسمين طه زكي، د. عبد الله بانخر أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز د. أشرف جلال (عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس).

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتقام فعالياته برعاية بمكتبة مصر العامة بالدقي ويختتم أعماله الأربعاء المقبل بإعلان النتائج.