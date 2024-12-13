شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة جمعت زبيدة ثروت وأيقونة كرة القدم بيليه وحكاية إعجابه بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى رحيل الفنانة زبيدة ثروت التي تعد من أهم نجمات السينما المصرية، وواحدة من أجمل الفنانات على مستوى العالم ممن تميزوا بجمال شديد بالإضافة إلى كاريزما طاغية ميزتها مع كل دور تلعبه على الشاشة.

وكعادة أهم النجوم والنجمات لهم بعيدًا عن التمثيل والأدوار حكايات طالما جذبت واستولت على مسامع محبيهم، مثلما ظهر مع ملكة جمال الشرق مثلما كانت توصف، وتلك الحكاية التي نستعرضها تربطها مع أسطورة كرة القدم والفائز بكأس العالم ثلاثة مرات بيليه.

أفضل لاعب في القرن الماضى بيليه ربطته مع زبيدة ثروت قصة روتها بنفسها أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية عام 2005، قالت إنها قابلته في حفل بالكويت بسبعينات القرن الماضى، ولأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها فلم تتعرف على اللاعب البرازيلي برغم التقاط الصور معًا، والذى كان يتواجد بنفس الحفل.

وأضافت أنه عبر عن إعجابه الشديد لها حينما قام بإلباسها طوق من الورد، وما أن عادت إلى القاهرة حتى وجدت اتصالاً منه على تليفونها، وختمت كلامها حول قصتها مع بيليه بأنها لم تكن تعلم هل هو صادق فى علاقتهما أم لا إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.