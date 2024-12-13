300 دعوى محتملة ضد شون “ديدي” كومبس: المحامي يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محامٍ يمثل العديد من الضحايا المزعومين في قضية شون “ديدي” كومبس، أن عدد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية مدنية ضدّ مغني الراب الأميركي من المرجح أن يتراوح “في حدود 300 شخص”.

وقال المحامي توني بوزبي لشبكة “بي بي سي”، أمس الأربعاء، إنه يقدّر أن فريقه تلقّى نحو 3 آلاف مكالمة منذ أن حث الضحايا المحتملين على التقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤتمر صحافي في 1 تشرين الأوّل (أكتوبر). وأضاف أن الناس كانوا يتصلون عبر الهاتف “كل يوم”.

وقال بوزبي لـ “بي بي سي”: “أعتقد أن العدد المحتمل للحالات ربما يكون في حدود 300 حالة، لكنني أعتقد أنه من الناحية الواقعية، سيكون في نهاية المطاف حوالى 100 إلى 150 حالة”.

وذكر أن عدداً متساوياً تقريباً من الرجال والنساء قد تقدموا لاتهام كومبس بسوء السلوك، إذ امتدت الاتهامات على مدى 20 عاماً. ورفع بوزبي 20 دعوى قضائية حتى الآن من رجال ونساء يسعون للحصول على تعويضات من كومبس، بحسب “بي بي سي”.

ورداً على ادعاء بوزبي بأنه قد تكون هناك 300 قضية قانونية تتعلق بكومبس، قال فريق كومبس القانوني في بيان: “كان المؤتمر الصحفي والرقم “1-800″ الذي سبق وابل الدعاوى القضائية اليوم، محاولات واضحة لكسب الدعاية. لدى السيد كومبس وفريقه القانوني ثقة كاملة في الحقائق ودفاعاتهم القانونية ونزاهة العملية القضائية. في المحكمة، ستسود الحقيقة: إن السيد كومبس لم يعتدِ جنسياً على أي شخص، بالغاً كان أو قاصراً، رجلاً كان أو امرأة”.