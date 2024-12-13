فن ومشاهير

مي كساب بإطلالة جذابة برفقة زوجها أوكا في جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي كساب عددًا من الصور التي طلت من خلالها بفستان جذاب ظهرت خلاله برشاقة برفقة زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، ولافت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، حيث لفتت مي كساب الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأزرق اللامع.

وطرحت النجمة مي كساب، مؤخراً، أغنية بعنوان "قطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وشاركها فى التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من اخراج ميا المهدي.

وحلت الفنانة مى كساب مؤخراً، ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc  مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى  دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانون المصريون قادرون على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

يذكر أن آخر أغنيات مي كساب، أغنية بعنوان "بيقولوا قوية" والتى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.

الفنانة مي كساب
الفنانة مي كساب

 

النجمة مي كساب
النجمة مي كساب

 

صورة مي كساب
صورة مي كساب

 

اطلالة مي كساب
إطلالة مي كساب

 

مي كساب واوكا
مي كساب وأوكا

 

اوكا ومي كساب
أوكا ومي كساب

 

رومانسية مي كساب واوكا
رومانسية مي كساب وأوكا

 

مي كساب برفقة زوجها اوكا
مي كساب برفقة زوجها أوكا

 

جلسة تصوير مي كساب مع زوجها
جلسة تصوير مي كساب مع زوجها

 

مي كساب بصحبة اوكا
مي كساب بصحبة أوكا

 

مي كساب فى صورة جديدة
مي كساب فى صورة جديدة

 

مي كساب
مي كساب

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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