شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب بإطلالة جذابة برفقة زوجها أوكا في جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي كساب عددًا من الصور التي طلت من خلالها بفستان جذاب ظهرت خلاله برشاقة برفقة زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، ولافت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، حيث لفتت مي كساب الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأزرق اللامع.

وطرحت النجمة مي كساب، مؤخراً، أغنية بعنوان "قطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وشاركها فى التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من اخراج ميا المهدي.

وحلت الفنانة مى كساب مؤخراً، ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانون المصريون قادرون على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

يذكر أن آخر أغنيات مي كساب، أغنية بعنوان "بيقولوا قوية" والتى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.



الفنانة مي كساب



النجمة مي كساب



صورة مي كساب



إطلالة مي كساب



مي كساب وأوكا



أوكا ومي كساب



رومانسية مي كساب وأوكا



مي كساب برفقة زوجها أوكا



جلسة تصوير مي كساب مع زوجها



مي كساب بصحبة أوكا



مي كساب فى صورة جديدة