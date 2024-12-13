شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت الإيه" تجمع بين تامر حسني وآدم خلال حفلهما بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية جمعت بين نجم الجيل تامر حسني والمطرب آدم، حيث شارك الأخير تامر حسني في إحياء حفل غنائي أمس في الكويت، والذي صعد على المسرح وشاركه الغناء، أثناء تقديمه أغنية "بنت الإيه"، وبعدها احتضنه قائلاً: "تحية كبيرة للنجم تامر حسني".

وبدوره أثنى تامر على صوت آدم، قائلاً: "واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي"، بينما أدى الثنائي الأغنية معًا وسط تفاعل جماهيري.

وقدّم الحفل الإعلاميان أسرار السعيد وعبدالله مال الله، واستُهلت الأمسية بوصلة غنائية للنجم آدم، الذي صعد إلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعرب آدم، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مشيرًا إلى أن الحفل يتزامن مع عيد ميلاده، قائلاً: "هذا اليوم هو أحلى عيد ميلاد في حياتي"، وافتتح "آدم" وصلته بأغنيته الشهيرة "كيفك إنت"، تلتها أغنيات "في حدا بده إياك"، "تعا"، و"أول حبيب"، كما أهدى الجمهور أداءً مميزًا لأغنيات خليجية مثل "قرار صعب" و"تخيليني"، إلى جانب باقة متنوعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

ومع اقتراب نهاية وصلة آدم، بدأ الجمهور يهتف بحماس استعداداً لاستقبال تامر حسني، وصعدت فرقة تامر الموسيقية إلى المسرح، أعقبتها الألعاب النارية التي أعدّها الفنان أحمد عصام، ليظهر تامر وسط تصفيق من الحضور.

ورحّب "تامر" بالجمهور، معبّراً عن سعادته بالغناء في الكويت، قائلاً: "فخور بالغناء في الكويت، وتحية خاصة إلى الحضور من جميع الجاليات العربية".

واستهل تامر فقرته بأغنية "معلمين"، وتبعتها "هرمون السعادة" و"كل مرة، واستمر بتقديم أشهر أغانيه مثل "بنت الأيه"، "عينينا بتحبك"، و"أنا تعبان من غيرك"، كما داعب الجمهور ببعض العبارات باللهجة الكويتية، ما أضاف أجواءً مرحة للحفل.



آدم وتامر حسني



حفل تامر حسني



تامر حسني



آدم