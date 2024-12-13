ترشيحات Joy Awards 2025 تنطلق: حفل كبير في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُعلنت، اليوم، الترشيحات لجوائز صُنّاع الترفيه “جوي أووردز” (Joy Awards) لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير يقام في الـ 18 من كانون الثاني (يناير) المقبل في “anb Arena” ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بدأت مرحلة التصويت التي ستستمر لمدة شهر، وتتم عبر التطبيق الخاص بالجائزة، وذلك بعدما شهدت مرحلة التسميات مشاركة الملايين من المصوتين على الأسماء المطروحة والمقترحة.

تشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات: السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.

فئة السينما

في فئة السينما، تتنافس أفلام “إنذار جرس”، “404 رحلة”، “شباب البومب”، و”ولاد رزق 3: القاضية” على جائزة أفضل فيلم. كما تتنافس مجموعة من الممثلات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن خيرية أبو لبن عن دورها في “جرس إنذار”، نور الغندور عن “شهر زي العسل”، وهنا الزاهد عن “فاصل من اللحظات اللذيذة”، وياسمين صبري عن “أبو نسب”.

أفضل ممثل في فيلم

أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في “ولاد رزق 3: القاضية”، وصهيب قدس عن “أحلام العصر”، وفيصل العيسى عن “شباب البومب”، وهشام ماجد عن “إكس مراتي”.

فئة المسلسلات

وفي فئة المسلسلات، برزت أسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية. حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي “ثانوية النسيم”، “زوجة واحدة لا تكفي”، “شباب البومب” الموسم 12، و”متحف يدي”.

بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري “العتاولة”، “أشغال شقة”، “كامل العدد +1″، و”نعمة الأفوكاتو”. أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال: “العميل”، “لعبة حب”، “مدرسة الروابي للبنات” الموسم الثاني و”ولاد بديعة”.

أفضل ممثلة في مسلسل

في جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافساً بين إلهام علي عن دورها في “سندس” الموسم الثاني، وسلافة معمار عن “ولاد بديعة”، ونور علي عن “لعبة حب”، وهدى حسين عن “زوجة واحدة لا تكفي”.

في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في “العميل”، وعبدالعزيز الشهري عن “فرسان قريح”، ومعتصم النهار عن “لعبة حب”.

الوجه الجديد

أما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضوراً شخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن “بيت العنكبوت”، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن “سندس” الموسم الثاني، ونايف البحر عن “ثانوية النسيم”.

فئة الإخراج

في فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن “العتاولة”، ورشا شربتجي عن “ولاد بديعة”، علي العلي عن “زوجة واحدة لا تكفي”، ومحمد سامي عن “نعمة الأفوكاتو” على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.

أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن “ولاد رزق 3: القاضية”، وعلي الكلثمي عن “مندوب الليل”، وفاطمة البنوي عن “بسمة”، ومعتز التوني عن “إكس مراتي”.

الموسيقى

في مجال الموسيقى، تتنافس أغاني “لمّاح” لعايض، “الجو” لماجد المهندس، “هيجيلي موجوع” لتامر عاشور، و”وين” للشامي على جائزة أفضل أغنية. كما تشمل ترشيحات أفضل فنان أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.

أفضل فنانة

وفي فئة أفضل فنانة تتنافس إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب. أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء TUL8TE، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.

الرياضة

وفي الرياضة، يتنافس سالم الدوسري، ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي، بينما تتنافس دنيا أبو طالب، سماهر كردي، هتان السيف ، وهنا جودة على جائزة أفضل رياضية.

فئة المؤثّرين

أما فئة المؤثرين فتشهد ترشيحات لأسماء بارزة هم أبو فلة (حسن سليمان)، أسامة مروة، شونق بونق (أحمد القحطاني)، ونايف حمدان لجائزة أفضل مؤثر، وسارة الورع، ضحى العريبي، كادي الجريسي، ونارين عمارة (نارين بيوتي) لجائزة أفضل مؤثرة.

وتعدّ جوائز “Joy Awards” واحدة من أهم الجوائز الترفيهية في العالم العربي، وتحتفي بالإبداع والتميز في مختلف المجالات الفنية والإعلامية.