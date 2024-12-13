محكمة الجيزة تنظر استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حدّدت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة في 25 كانون الأوّل (ديسمبر) الجاري للنظر في الاستئناف المقدم من فريق الدفاع عن الممثل المصري عمر زهران على الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت قضت محكمة جنح الجيزة بحبس زهران سنتين في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، فيما برئ المتهم الثاني في القضية مساعد المخرج عنتر حفني.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم الشربتلي بلاغ رسمي يتهم زهران بسرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من مقر إقامته. ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة وأدلة الإثبات المقدمة في القضية، صدر حكم أوّل درجة ضد المتهم بالحبس لمدة سنتين.

وفي تصريحات لموقع “المصري اليوم”، أكد محامي زهران، محمد حمودة، أنّ فريق الدفاع يثق في نزاهة القضاء وقدرته على تحقيق العدالة، قائلاً: “نحن نؤمن أن الاستئناف سيكون فرصة لإظهار الحقيقة كاملة، وإثبات براءة موكلي من التهم المنسوبة إليه”.