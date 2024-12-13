فن ومشاهير

ميشيل موروني يوضح حقيقة الشائعات حول علاقته بميغان فوكس

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بين الممثلة الأميركية ميغان فوكس والممثل وعارض الأزياء الإيطالي ميشيل موروني.

وفي تصريح رسمي، نفى ميشيل موروني هذه الشائعات قائلاً: “أي اتهامات تتجاوز صداقة العمل التي تجمع بيننا هي ببساطة غير صحيحة”، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لا تتعدى إطار الزمالة المهنية.

الجدير بالذكر أن ميغان فوكس انفصلت مؤخرًا عن خطيبها عازف الغيتار ماشين غان كيلي، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان حملها بطفلهما الأول، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية أميركية يوم أمس الثلاثاء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا