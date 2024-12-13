ميشيل موروني يوضح حقيقة الشائعات حول علاقته بميغان فوكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بين الممثلة الأميركية ميغان فوكس والممثل وعارض الأزياء الإيطالي ميشيل موروني.

وفي تصريح رسمي، نفى ميشيل موروني هذه الشائعات قائلاً: “أي اتهامات تتجاوز صداقة العمل التي تجمع بيننا هي ببساطة غير صحيحة”، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لا تتعدى إطار الزمالة المهنية.

الجدير بالذكر أن ميغان فوكس انفصلت مؤخرًا عن خطيبها عازف الغيتار ماشين غان كيلي، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان حملها بطفلهما الأول، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية أميركية يوم أمس الثلاثاء.