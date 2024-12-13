فنانة شهيرة تكشف مفاجأة عن عبلة كامل بعد 33 سنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من 33 سنة على عرض ممسلسل “ضمير أبلة حكمت” الذي عرض عام 1991، وقامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن مفاجأة كبرى عنها وعن الفنانة الكبيرة عبلة كامل.

قالت نشوى خلال لقائها في برنامج “ساعة ونس” من تقديم مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة: “دوري اللي عملته في “ضمير أبلة حكمت” دا كان دور عبلة كامل، ولما اختارونا أستاذة فاتن حمامة قالت نشوى تعمل دور عبلة، وعبلة تعمل دور “أبلة تقى” اللي هي المدرسة بتاعة “عبير” اللي بتدافع عنها واتبدلت الأدوار”.

أضافت: “عبلة أنا بعتبرها قدوة بالنسبة ليا عندها طريقة خاصة في التمثيل مدهشة وعملت أدوار مختلفة مثل دور فتاة ليل في “سارق الفرح” بشكل مختلف، عملت فيلم “اللمبي” ودور كوميدي، هي جوكر، ممثلة مختلفة وجبارة وأتمنى ترجع تمثل تاني.

كانت نشوى مصطفى قد أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية حول اعتزالها الفن، وذلك بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش، والتي قالت فيها: “بفكر في اعتزال الفن، أعمالي قلت ومبقتش كتيرة فإيه المانع إني آخد قرار بدل ما أنا قاعدة في انتظار إن الاعتزال يجي أو لأ، ولكني بفكر آخد القرار، والحمد لله كفاية كده، ويوم ما أخد القرار هيكون عن اقتناع ويقين إني راضية تمامًا”.

وحرصت نشوى على توضيح ما قصدته من تصريحاتها مؤكدة أنها لم تعتزل ولن تقرر الاعتزال حالياً، حيث خرجت على جمهورها ببث مباشر على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، قالت فيه: “أنا صحيت الصبح على أخبار اعتزالي، ولقيت كل المواقع كاتبة كده، وأنا حبيت أوضح لكم الحقيقة لأن الموضوع مش لطيف، الحقيقة أنا معتزلتش، والموضوع كله كان بسبب سؤال ليا في برنامج، وقلت بالظبط إني ممكن أعتزل لكن مش في الوقت الحالي لأن عندي كتير لسة”.

وتابعت: “أنا مُتعاقدة على مسلسل كبير وهتشوفوني في رمضان 2025 مع مخرج كنت بحلم أشتغل معاه، وبطولة نجم كبير جداً، لكن مش هعلن عن تفاصيل دلوقتي، وده غير إني بستعد لبرنامج جديد برا مصر ولسه هعرف التفاصيل وهافكر هقدمه ولا لأ”.

يُذكر أن نشوى مصطفى شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي يضم كوكبة من الفنانين منهم: خالد النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ونور النبوي، وهاجر السراج، وحلا شيحة، ومحمود حافظ، ومايان السيد، وإلهام صفي الدين، وأحمد السلكاوي، وليلى عز العرب، وآخرين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وقصة إحسان عبد القدوس.