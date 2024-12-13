قلق بشأن صحة نبيل الحلفاوي.. هذا ما كشفه مخرج شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المخرج عمرو عرفة قلق جمهور الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عليه، بعدما كشف في منشور عبر حسابه الخاص في منصة “X” عن تدهور حالته الصحية ونقله الى المستشفى بشكل مفاجئ، طالباً الدعاء للنجم الكبير بالشفاء العاجل، ومؤكداً أن حالته الصحية صعبة.

وكتب عرفة قائلاً: “حبيبي وحبيب الملايين نبيل الحلفاوي… سلامتك ألف سلامة”، ليردّ على أسئلة الجمهور معلقاً: “ادعوا له، الحالة صعبة”. وهو ما زاد من قلق محبي الحلفاوي عليه.

وكان المخرج وليد الحلفاوي، نجل الفنان الكبير قد طلب الدعاء أيضاً لوالده من دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، ليتفاعل العديد من الفنانين والشخصيات العامة مع طلبه، داعين له بالشفاء العاجل.

يُذكر أن آخر ظهور لنبيل الحلفاوي في السينما، كان في فيلم “تسليم أهالي” الذي عُرض عام 2022، وهو بطولة: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، وبيومي فؤاد…، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

بينما كان مسلسل “القاهرة كابول” آخر أعماله التلفزيونية، وهو من بطولة: طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق وعدد كبير من النجوم.