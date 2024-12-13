ياسمين صبري تشارك تجربتها في العمرة بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، داعيةً الله أن يتقبّل عمرتها ويرزقها القبول والتوفيق في حياتها.

وعلّقت ياسمين على الصور بكلمات مؤثرة قالت فيها: “اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن نور نورك، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرّبني إلى حبك، واجعلني من أعز عبادك، واجعلني مباركةً أينما كنت وارزقني الفردوس الأعلى يا حبيب الروح يا الله”.

وانتشرت على السوشيال ميديا صور ياسمين وهي تؤدي العمرة، كما حظيت الصور بتفاعل كبير من الجمهور وكل متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن ياسمين صبري تخوض سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل “ضل حيطة”، وذلك بعد نجاحها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “رحيل”، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها حتى آخر شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويشاركها في بطولة المسلسل كلٌ من: عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.