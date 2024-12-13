قرار صادم يفاجئ جمهور أمير كرارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أمير كرارة جمهوره بقرار صادم حول مشاركته في السباق الدرامي لموسم رمضان المقبل، حيث أكد في تصريحات صحافية، على هامش حضوره حفل ختام “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” غيابه عن دراما رمضان، وللمرة الأولى منذ 14 عاماً، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته لذلك.

وأشار كرارة الى أنه لم يتمكن من حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” بسبب انشغاله بتصوير أحد أعماله الفنية، مما حال دون مشاركته في اللحظات الأولى من الحدث، مؤكداً أن تكريم الفنانين في المهرجانات الفنية يمنح الفنان شعوراً بالتقدير والنجاح، حيث قال: “التكريم أمر تقديري يشعرني بالسعادة، خاصة عندما أرى اهتماماً كبيراً بالفن وحالة فنية مميزة يشارك فيها الجميع”.

وحول سبب غيابه عن عدد من المهرجانات الفنية، أوضح أمير كرارة أن ظروف العمل تمنعه في كثير من الأحيان من التواجد في هذه الفعاليات، معبّراً عن سعادته بالمشاركة في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، الذي يرى فيه منصة تجمع الفنانين للاحتفاء بالفن والسينما.