أوّل رد من أحمد حاتم على تشبيه بـ”الطرحة السوداء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تألقه الفترة الماضية في أكثر من عمل فني ما بين السينما والدراما، وظهوره في ثنائيات عدة مع أكثر من نجمة، أطلق الجمهور على الفنان أحمد حاتم لقباً طريفاً، حيث شبّهوه بـ”الطرحة السوداء”، التي تليق بكل ملابس النساء، وذلك في إشادة بأدائه البارز ونجاحه في تقديم ثنائيات مميزة مع الكثير من الفنانات في الأعمال الفنية التي شارك فيها.

وفي ردّه الأول على هذا التشبيه، قال حاتم في لقاء تلفزيوني على هامش حضوره حفل ختام “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”: “نعم، هذا صحيح وأنا أفتخر به”.

يُذكر أن أحمد حاتم ينتطر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “قصر الباشا”، الذي يشارك في بطولته مع نخبة من النجوم، أبرزهم: حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسى، حمزة العيلي، ومحمد مزربان…، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويُتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه.