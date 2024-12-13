شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسي تلتحق بأسرة مذكرات نشال مع أحمد أمين في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

التحقت الفنانة سامية الطرابلسي بأسرة مسلسل مذكرات نشال للنجم أحمد أمين والذى يتواصل تحضيراته الأخيرة على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، لستجل سامية تعاونها الثانى مع أحمد أمين بعدما شاركت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "الصفارة" مع أمين في شهر رمضان قبل الماضى 2023.

مسلسل "مذكرات نشال" مذكرات نشال، مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، ركين سعد، صدقى صخر، حاتم صلاح، سامية الطرابلسى، عبد الرحمن محمد وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والعمل من تأليف ورشة كتابة وإخراج حسام على وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وتدور أحداثه في إطار كوميدى فانتازى.

وفى سياق آخر انتهت سامية الطرابلسى من تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "جودر" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2025، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، جيهان الشماشرجى، أحمد بدير، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى

مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة، وينتمى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.