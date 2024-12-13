ماجدة الرومي في يوم ميلادها..المطربة المثقفة صاحبة أجمل القصائد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - منذ اللحظة الأولى من صعودها المسرح، خطفت ماجدة الرومي قلوب كل من سماعها، وسحرت عقولهم، بصوتها العذب الخلاب، فهي تشبه بصوتها الساحر وضحكتها الرقيقة العذبة؛ الملائكة، حتى سُميت بـ "ملاك الطرب العربي".
كما تغنت صاحبة الصوت الملائكي أمام العديد من الملوك والرؤساء، ووقفت على مسارح أغلب المهرجانات الكبرى بالعالم العربي، وحصلت على العديد من التكريمات والجوائز، حتى لُقبت بـ "مطربة المثقفين"، أنها المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، والذي يصادف اليوم 13 ديسمبر ميلادها.
كان أول تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، وقد تأثرت منذ الطفولة بكبار الموسيقيين والمطربين العرب كمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز، وقد لاحظ قريبها رايموند صفدي تميز صوتها فشجعها على احتراف الغناء، وتنبأ بالثورة التي سيحدثها صوتها في عالم الغناء.
وجسدت خلاله ماجدة الرومي شخصية فتاة تدعى تفيدة حسونة، وتربطها علاقة عاطفية بشاب لعب دوره الفنان الراحل هشام سليم، ومن ثم يواجهان العديد من الأزمات معًا بسبب الفارق في المستوى الاجتماعي بين عائلتيهما.
وقد قدمت ماجدة الرومي خلاله أغنيات بارزة في تاريخها، وهي أغنية "مفترق طرق" من كلمات صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل وتوزيع دكتور جمال سلامة، وأغنية "باي باي" التى غنتها من ألحان سيد مكاوي وكلمات صلاح جاهين، بالإضافة إلى "أوبريت الشارع" وشارك في تلحينه بليغ حمدي وسيد مكاوي وكلمات صلاح جاهين أيضًا.
وتعد "آدم و حنان" من أجمل الأغاني الرومانسية لماجدة الرومي، والتي كانت حاضرة وبقوه في فيلم "الآخر" ليوسف شاهين والذي عُرض عام 1999، والتي وثقت قصة الحب بين بطلي الفيلم الشهير هاني سلامة وحنان ترك، والأغنية من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة.
وتقول كلمات الأغنية: "آدم هو وهي حنان، حنان، حنان.. شافوا جنتهم في الإمكان، شافوا جنتهم في الإمكان، في الإمكان، في الإمكان.. هما اثنين حبيبين نبض القلب وضي العين.. سحر عيونهم يحي قلوب وابتسامتهم تمحي ذنوب، لو يوم لمسوا الصخر يذوب، يذوب.. جايين من ورا موج وبحار.. واجهوا وعدوا صحراء ونار، عدوا صحراء ونار".
كما غنت الكثير من الأغاني الوطنية، وكان أبرزها أغنية "بيروت يا ستّ الدنيا"، وهي الأغنية التي ذكرت بها ماجدة الرومي العالم بأمجاد وعظمة بيروت، عرضت لأول مرة عام 1988، والتي تعتبر من أهم الأغاني الوطنية في لبنان، من كلمات الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار جمال سلامة.
وأغنية "الأرض ستبقى عربية"، العمل الموسيقي الذي أطلقه الفنان ميشال فاضل ومن كلمات مدحت العدل، إحتفاءًا بمتفوّقي مبادرة تحدّي القراءة العربي التي أطلقت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، والتي كانت بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
وأغنية " غنوا بكل اللغات"، والتي فاجأت ماجدة الرومي بها كل محبيها وجمهورها عام 2020، لبث الأمل والفرح والتفاؤل في نفوسٍ أرهقها الحجر وأتعبها البعد عن الأحباء في فترة انتشار وباء كورونا، وهي من كلماتها و ألحان ميشال فاضل.
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كما تغنت صاحبة الصوت الملائكي أمام العديد من الملوك والرؤساء، ووقفت على مسارح أغلب المهرجانات الكبرى بالعالم العربي، وحصلت على العديد من التكريمات والجوائز، حتى لُقبت بـ "مطربة المثقفين"، أنها المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، والذي يصادف اليوم 13 ديسمبر ميلادها.
نشأة فنية بامتيازوُلدت ماجدة الرومي في 13 ديسمبر 1956، في بلدة كفر شيما بلبنان وأصلها من مدينة صور وهي ابنة عائلة موسيقية فقد شبت وهي تغني ألحان والدها حليم الرومي الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء فيروز، ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بورسعيد.
كان أول تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، وقد تأثرت منذ الطفولة بكبار الموسيقيين والمطربين العرب كمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز، وقد لاحظ قريبها رايموند صفدي تميز صوتها فشجعها على احتراف الغناء، وتنبأ بالثورة التي سيحدثها صوتها في عالم الغناء.
"استديو الفن" نقطة الأنطلاقأول إنطلاقة لها كانت من برنامج "أستديو الفن" 74 الذي كان يقدّمه تلفزيون لبنان، حيث غنّت أغنية "يا طيور" للفنّانة الراحلة أسمهان لأنّ هذه الأغنية تبرز طبقات صوتها، ولكن والدها رفض فكرة الغناء في البداية، ثم وافق بعدما سمعها تغنّي هذه الأغنية ولكنّه اشترط عليها أن تكمّل تعليمها، فحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية.
"عودة الأبن الضال" علامة فارقة في تاريخ السينما وماجدة الروميوفي 13 أبريل عام 1975؛ سجّلت ماجدة أغنيتها الأولى "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" من كلمات سعيد عقل وألحان إلياس الرحباني، ليسمعها المخرج الكبير يوسف شاهين، ويجعلها تشارك فى بطولة فيلمها الوحيد الذي يُعد أحد العلامات في السينما المصرية، وهو فيلم "عودة الابن الضال".
وجسدت خلاله ماجدة الرومي شخصية فتاة تدعى تفيدة حسونة، وتربطها علاقة عاطفية بشاب لعب دوره الفنان الراحل هشام سليم، ومن ثم يواجهان العديد من الأزمات معًا بسبب الفارق في المستوى الاجتماعي بين عائلتيهما.
وقد قدمت ماجدة الرومي خلاله أغنيات بارزة في تاريخها، وهي أغنية "مفترق طرق" من كلمات صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل وتوزيع دكتور جمال سلامة، وأغنية "باي باي" التى غنتها من ألحان سيد مكاوي وكلمات صلاح جاهين، بالإضافة إلى "أوبريت الشارع" وشارك في تلحينه بليغ حمدي وسيد مكاوي وكلمات صلاح جاهين أيضًا.
ماجدة الرومي توثق قصص الحب بصوتها وأغاني خلدها التاريخخلال مشوارها الفني الناجح، قدمت ماجدة الرومي 13 ألبومًا غنائيًا، كما تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء، منهم نزار قباني وكاظم الساهر، ومن أشهر أغانيها: "رسائل، وكلمات، واعتزلت الغرام، وحبيبي، وغيرها الكثير من الأغاني.
وتعد "آدم و حنان" من أجمل الأغاني الرومانسية لماجدة الرومي، والتي كانت حاضرة وبقوه في فيلم "الآخر" ليوسف شاهين والذي عُرض عام 1999، والتي وثقت قصة الحب بين بطلي الفيلم الشهير هاني سلامة وحنان ترك، والأغنية من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة.
وتقول كلمات الأغنية: "آدم هو وهي حنان، حنان، حنان.. شافوا جنتهم في الإمكان، شافوا جنتهم في الإمكان، في الإمكان، في الإمكان.. هما اثنين حبيبين نبض القلب وضي العين.. سحر عيونهم يحي قلوب وابتسامتهم تمحي ذنوب، لو يوم لمسوا الصخر يذوب، يذوب.. جايين من ورا موج وبحار.. واجهوا وعدوا صحراء ونار، عدوا صحراء ونار".
كما غنت الكثير من الأغاني الوطنية، وكان أبرزها أغنية "بيروت يا ستّ الدنيا"، وهي الأغنية التي ذكرت بها ماجدة الرومي العالم بأمجاد وعظمة بيروت، عرضت لأول مرة عام 1988، والتي تعتبر من أهم الأغاني الوطنية في لبنان، من كلمات الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار جمال سلامة.
وأغنية "الأرض ستبقى عربية"، العمل الموسيقي الذي أطلقه الفنان ميشال فاضل ومن كلمات مدحت العدل، إحتفاءًا بمتفوّقي مبادرة تحدّي القراءة العربي التي أطلقت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، والتي كانت بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
وأغنية " غنوا بكل اللغات"، والتي فاجأت ماجدة الرومي بها كل محبيها وجمهورها عام 2020، لبث الأمل والفرح والتفاؤل في نفوسٍ أرهقها الحجر وأتعبها البعد عن الأحباء في فترة انتشار وباء كورونا، وهي من كلماتها و ألحان ميشال فاضل.
يمكنكم متابعة شريهان وضرتها إسعاد يونس قصة محبة وعلاقة استثنائية .. في يوم ميلاد الأولى أعرفوا القصة!
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