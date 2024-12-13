مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يختتم فعاليات دورته الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الرابعة بحفل ختامي مميز، معلنًا عن الفائزين بجوائز اليُسر للدورة الرابعة من المهرجان، وكاشفًا عن النجوم المكرمين؛ الممثلة العالمية فيولا ديفيس والممثلة والمنتجة بريانكا تشوبرا جوناس، تقديرًا لمسيرتيهما الفنية المتميزة وإسهاماتهما الاستثنائية في صناعة السينما.

وقدّمت الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير الجائزة التكريمية للمبدعة فيولا ديفيس، بينما تولت النجمة سارة جيسيكا باركر تقديم الجائزة لبريانكا تشوبرا جوناس.

وبهذا التكريم، تنضم ديفيس وتشوبرا إلى قائمة من الأسماء اللامعة التي كرّمها المهرجان في دورته الحالية، مثل إميلي بلنت، ومنى زكي، وفين ديزل، ومايكل دوغلاس وعامر خان، وذلك احتفاءً بمواهبهم الفريدة وإسهاماتهم البارزة في السينما.

عرض فيلم جوني ديب "مودي: ثلاثة أيام على حافة الجنون"

كما عُرِض فيلم "مودي: ثلاثة أيام على حافة الجنون"، للمخرج والفنان الأسطوري، جوني ديب، كفيلمٍ ختامي لحفل المهرجان، وهو أحد المشاريع السينمائية المدعومة من قِبل برنامج البحر الأحمر لتمويل الإنتاجات العالمية.

ويروي الفيلم قصة تدور أحداثها خلال 72 ساعة مليئة بالأحداث المثيرة في شوارع باريس خلال الحرب العالمية الأولى، حيث يحاول الفنان الإيطالي البوهيمي أميديو موديلياني التغلب على الحرب، والشرطة، وأصدقاؤه، والنقاد، في سعي يائس لإيجاد مكان لعرض فنّه.

وتضمن حضور الحفل نخبة من صُنّاع السينما، والشخصيات المهمة من بينهم سارة جيسيكا باركر، جون بوييغا، ديف باتيل، عبدالله السدحان، نيك جوناس، فيرين، بيكي، برايت، مشعل الجاسر، فيصل الدوخي، محمد سامي، علاء فادن، أمير كرارة، ومي عمر، كما أُعلن عن فيلم "رجل أفضل"، السيرة الذاتية للمغني العالمي، روبي ويليامز، من إخراج وتأليف وإنتاج مايكل غرايسي، كفيلم الختامي لليلة الأخيرة من المهرجان، 14 ديسمبر.

وعملت لجنة تحكيم الأفلام الروائية، المكونة من توبا بويوكوستن، ميني درايفر، دانيال داي كيم، وأبو بكر شوقي، برئاسة سبايك لي، بتحديد الفائزين من بين 16 فيلماً روائياً مشاركاً في المسابقة الرسمية. في حين قامت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، المكونة من حمزة جمجوم، راماتا تولاي سي، وكي-شي وو، بتقييم الأفلام القصيرة المعروضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.

وحصل فيلم " الذراري الحمر"، للمخرج لطفي عاشور، على جائزتين من بينهما، جائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم روائي. يروي الفيلم قصة رحلة مؤثرة في نفسية طفل يعاني في منطقة حرب، وهو الفيلم الروائي الثالث للمخرج لطفي عاشور، وعُرض لأول مرة في مهرجان لوكارنو في سويسرا.

جمانا الرّاشد: احتفينا معًا بقوة السينما

بهذه المناسبة، صرحت جمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، قائلةً: "تشرفنا هذا العام باستقبال العالم في البيت الجديد للسينما، من موقع مهرجاننا الجديد، في البلد جدة التاريخية. على مدار الأيام الماضية، رحّبنا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم في جدة، واحتفينا معًا بقوة السينما، مقدمين منصّة تزخر بالروايات المتنوعة من جميع أنحاء العالم."

وأضافت: "ونجحنا في هذه الدورة بعرض 122 فيلمًا من 85 دولة، كما استضفنا مجموعة واسعة من اللقاءات المثمرة، والاتفاقيات الاستراتيجية، والشراكات الواعدة، والابتكارات الملهمة ضمن فعاليات سوق البحر الأحمر؛ ونلتزم بتعزيز مستقبل مشرق لصناعة السينما في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز السينمائي."

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي المُكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد بن عايض عسيري، قائلاً: " عقدنا خلال الدور الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الشراكات والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأصوات السينمائية على الصعيد المحلي والإقليمي، وكلنا ثقة بأن هذه الجهود ستثمر في الدورات المقبلة من المهرجان."

وعلقت، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة الإدارية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلةً: " يسرني أن أرى أفلام من برنامجَيْ معامل البحر الأحمر و صندوق البحر الأحمر تفوز بجوائز هذه الليلة.نفخر بأن الدورة الرابعة من المهرجان شهدت حضورًا استثنائيًا للأعمال السينمائية التي عُرضت لأول مرة عالميًا ودوليًا، حيث ضمّت قائمة العروض الأولى 46 عرضًا عالميًا، و15 عرضًا دوليًا، و53 عرضًا إقليميًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واختيار صُنّاع الأفلام مهرجاننا لعرض أعمالهم للمرة الأولى يؤكد فعلًا بأنه أصبح للسينما بيت جديد، ووجهة جديدة للاحتفاء بالإبداعات السينمائية."

وأضافت: "هذا التنوع الغني في الأفلام يعكس حجم النمو المتسارع للمهرجان، حيث ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 85 دولة. ونتطلع لزيادة هذا العدد في دورة 2025، لترسيخ مكانة المهرجان كمنصة عالمية تُبرز ألوانًا متعددة من الروايات والقصص السينمائية."

قائمة الفائزين الكاملة:

جائزة الشرق لأفضل وثائقي

جائزة قدرها 10,000 دولار

الفائز: فيلم حالة من الصمت، إخراج سانتياغو مازا.

جائزة شوبارد للموهبة السعودية الصاعدة

الفائز: رولا دخيل الله

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم دولي

الفائز: فيلم جافانا الصغيرة، إخراج لورانس فالين.

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي

جائزة قدرها 50,000 دولار

الفائز: فيلم هوبال، إخراج عبدالعزيز الشلاحي.

الأفلام القصيرة

جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 12,500 دولار

الفائز: فيلم العازر، إخراج بيزا هايلو لمّا.

جائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 25,000 دولار

الفائز: فيلم فقس، إخراج علي رضا كاظمي بور وبانتا مصلح.

الأفلام الروائية

جائزة اليُسر لأفضل إنجاز سينمائي

الفائز: لقتل حصان منغولي، إخراج تاو كيو.

جائزة اليُسر لأفضل ممثل

الفائز: الممثل محمود بكري، فيلم إلى عالم مجهول.

جائزة اليُسر لأفضل ممثلة

الفائز: الممثلة مريم شريف، فيلم سنو وايت.

جائزة اليُسر لأفضل سيناريو

جائزة قدرها 10,000 دولار

الفائز: فيلم أناشيد آدم، عدي رشيد.

جائزة اليُسر لأفضل مخرج

جائزة قدرها 10,000 دولار

الفائز: الذراري الحمر، إخراج لطفي عاشور.

جائزة اليُسر من لجنة التحكيم

جائزة قدرها 10,000 دولار

الفائز: فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، إخراج خالد منصور.

جائزة اليُسر الفضّيّة للفيلم الطويل

جائزة قدرها 30,000 دولار

الفائز: إلى عالم مجهول، إخراج مهدي فليفل.

جائزة اليُسر الذّهبيّة لأفضل فيلم طويل

جائزة قدرها 100,000 دولار

الفائز: الذراري الحمر، إخراج لطفي عاشور.

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