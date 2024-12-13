ياسمين عبد العزيز تكسر غياب 6 سنوات عن السينما بمشاركة أكرم حسنى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بدء تصوير فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه ونشرت صور تقطيع التورته عبر حسابها بموقع انستغرام.
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ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يستعد لتصوير مسلسل "الكابتن" الذى يخرجه معتز التوني أيضاً.
ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.
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وفي سياق آخر تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظرةعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.
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ياسمين عبد العزيز تعود للسيما بعد غياب 6 سنواتياسمين عبد العزيز كسرت غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.
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https://www.instagram.com/p/DDewDBBIeab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى البطولة النسائية في موسم دراما رمضان 2025
ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يستعد لتصوير مسلسل "الكابتن" الذى يخرجه معتز التوني أيضاً.
محاكاة اسم فيلم أحمد زكي "زوجة رجل مهم"وياتى "زوجة رجل مش مهم" محاكاه لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدم الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين وإخراج محمد خان، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية، إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكى أعمال كلاسيكية.
ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.
https://www.instagram.com/p/Bi2IludBaOf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Bi2IludBaOf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Bi2IludBaOf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. ياسمين عبد العزيز تتعرض للخيانة في رمضان 2025
وفي سياق آخر تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظرةعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».