ياسمين عبد العزيز تكسر غياب 6 سنوات عن السينما بمشاركة أكرم حسنى

ياسمين عبد العزيز تعود للسيما بعد غياب 6 سنوات

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محاكاة اسم فيلم أحمد زكي "زوجة رجل مهم"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - أعلنت الفنانةبدء تصوير فيلم جديد يحمل اسم "" بمشاركةوتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج، حيث احتفلتبأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه ونشرت صور تقطيع التورته عبر حسابها بموقع انستغرام.ياسمين عبد العزيز كسرت غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "" وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليفوإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى البطولة النسائية في موسم دراما رمضان 2025ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد ""، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يستعد لتصوير مسلسل "" الذى يخرجه معتز التوني أيضاً.وياتى "" محاكاه لاسم فيلم "" الذي قدم الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين وإخراج، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية، إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكى أعمال كلاسيكية.قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.إقرأي أيضاً.. ياسمين عبد العزيز تتعرض للخيانة في رمضان 2025وفي سياق آخر تواصلتصوير مسلسل "" المنتظرةعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».