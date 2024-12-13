أبرز زيجات عام 2024 العالمية بينهم إيدي مورفي وآشر ولانا ديل راي

ميرنا وليد - بيروت - أعداد المشاهير العالميين الذين إرتبطوا عام 2024 ليس ضئيلاً، وقد حصدنا لكم مجموعة من أبرز الأسماء العالمية الذين تزوجوا هذا العام: آشر وجين غويكوشيا إحتفل المغني الأميركيآشربزواجه من جين غويكوشيا. أمبر كرافن وفيني كاغونغن إرتبطت سيدة الأعمال فيني كاغونغن بالمقدم التلفزيوني أمبر كرافن. لانا كوندور وأنطوني دو لا تور زواج الممثلين لانا كوندور وأنطوني دو لا تور . روكسان كايزر وأنطونيو ماتي تزوج الممثلان روكسان كايزر وأنطونيو ماتي. إميلي اوسمنت وجاك أنطوني زواج المغنية والممثلة الأميركية إميلي اوسمنت والمغني الأميركي جاك أنطوني. جايسون دوغر ومادي غريس تزوجت الممثلة مادي غريس من رجل الأعمال جايسون دوغر . لانا ديل راي وجيريمي دوفرين

زواج المغنية الأميركيةلانا ديل رايمن المرشد السياحي جيريمي دوفرين.

بيورن أولفاوس وكريستينا ساس المغني وكاتب الأغاني في فرقة Abba تزوج من كريستينا ساس. كورين فوكس وجو هوتن زواج الممثلة كورين فوكس من المنتج جو هوتن. ​​​​​​​توري دو فيتو وجاريد لابين زواج المغنية الأميركية توري دو فيتو من المخرج جاريد لابين. ​​​​​​​​​​​​​​كيفن ماكغاري وكايلا والاس​​​​​​​ زواج الممثلين كيفن ماكغاري وكايلا والاس. ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​تشارلي بوث وبروك سانسون زواج المغني تشارلي بوث من بروك سانسون. ​​​​​​​ ​​​​​​​أريان زوكر وشاون كريستيان عارضة الأزياء الأميركية أريان زوكر تزوجت من العارض والممثل الأميركي شاون كريستيان. ​​​​​​​ ​​​​​إد ويستويك وآيمي جاكسون زواج الممثل والموسيقي الإنكليزي إد ويستويك والممثلة والعارضة البريطانية آيمي جاكسون. ​​​​​​ساور ​​​​​​​ز رونان وجاك لودن زواج الممثلة الإيرلندية ساورز رونان من الممثل السكوتلندي وجاك لودن. ​​​​​​​إيدي مورفي وبيج بوتشر تزوج الممثل الأميركي إيدي مورفي من الممثلة الأسترالية بيج بوتشر. جون مولاني وأوليفيا مون زواج الممثل الأميركي جون مولاني من الممثلة الأميركية أوليفيا مون.

إيفا أموري وإيان هوك زواج الممثلة الأميركية إيفا أموري من أيان هوك. أوليفيا كولبو وكريستيان ماكفري زواج الممثلة والعارضة الأميركية أوليفيا كولبو من لاعب كرة القدم الأميركي كريستيان ماكفري. تالولا رايلي وتوماس برودي زواج الممثلة البريطانية تالولا رايلي من الممثل البريطاني توماس برودي سانغستر .

أشانتي ونيلي زواج المغنية والممثلة الأميركية أشانتي من مغني الراب الأميركي نيلي. كول سويندل وكورتني ليتل المغني الأميركي كول سويندل تزوج من كورتني ليتل في كاليفورنيا. ريان بينغهام وهاسي هاريسون زواج المغني الأميركي ريان بينغهام من الممثلة الأميركية هاسي هاريسون. ميلي بوبي براون وجايك بونجيوفي زواج الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون من العارض والممثل الأميركي جايك بونجيوفي. رينا سوفر وسانفورد بوكستيفر الممثلة الأميركية رينا سوفر تزوجت من المخرج والمنتج سانفورد بوكستيفر. جليل وايت ونيكوليتا رول الممثل الأميركي جليل وايت تزوج من نيكوليتا رول. نيك فيال وناتالي جوي الممثل الأميركي نيك فيال تزوج من ناتالي جوي. ​​​​​​​كريستينا هندريكس وجورج بيانكيني الممثلة والعارضة الأميركية كريستينا هندريكس تزوجت من المصور السينمائي الأميركي جورج بيانكيني في نيو أوليانز. ​​​​​​​ ​​​​​​​كيمبرلي براون ودانيال مونتز الممثلة الأميركية كيمبرلي براون تزوجت من الممثل الإسباني دانيال مونتز. إليزابيث ريزر وبروس جيلبرت الممثلة الأميركية إليزابيث ريزر تزوجت من الموسيقي البريطاني بروس جيلبرت. ريتشي سينغ وماريزا راميريز المغني الهندي ريتشي سينغ تزوج من الممثلة البريطانية ماريزا راميريز .

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