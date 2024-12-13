فن ومشاهير

أبرز زيجات عام 2024 العالمية بينهم إيدي مورفي وآشر ولانا ديل راي

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ميرنا وليد - بيروت - أعداد المشاهير العالميين الذين إرتبطوا عام 2024 ليس ضئيلاً، وقد حصدنا لكم مجموعة من أبرز الأسماء العالمية الذين تزوجوا هذا العام:

زواج المغنى العالمى آشر من حبيبته جينيفر جويكوتشيا فى لاس فيجاس - اليوم السابعآشر وجين غويكوشيا

إحتفل المغني الأميركيآشربزواجه من جين غويكوشيا.

The Amazing Race's Amber Craven and Vinny Cagungun Are Married | Us Weeklyأمبر كرافن وفيني كاغونغن

إرتبطت سيدة الأعمال فيني كاغونغن بالمقدم التلفزيوني أمبر كرافن.

TTVN] Kèo thơm thì auto gốc Việt | Diễn đàn GVNلانا كوندور وأنطوني دو لا تور

زواج الممثلين لانا كوندور وأنطوني دو لا تور .

ماذا حدث لممثلي الموسم الثاني من مسلسل روكسان كايزر وأنطونيو ماتي

تزوج الممثلان روكسان كايزر وأنطونيو ماتي.

Emily Osment 'Cannot Wait' to Get Married this Fall to Fiancé Jack Anthonyإميلي اوسمنت وجاك أنطوني

زواج المغنية والممثلة الأميركية إميلي اوسمنت والمغني الأميركي جاك أنطوني.

Jason Duggar Is Engaged to Maddie Graceجايسون دوغر ومادي غريس

تزوجت الممثلة مادي غريس من رجل الأعمال جايسون دوغر .

Lana Del Rey Calls Husband Jeremy Dufrene 'The One and Only'لانا ديل راي وجيريمي دوفرين


زواج المغنية الأميركيةلانا ديل رايمن المرشد السياحي جيريمي دوفرين.

بيورن أولفايوس من آبا يتزوج من كريستينا ساس في حفل أشرفت عليه ساندي توكسفيج - News.TN
بيورن أولفاوس وكريستينا ساس

المغني وكاتب الأغاني في فرقة Abba تزوج من كريستينا ساس.

جيمي فوكس يحتفل بزفاف ابنته بعد أزمته الصحية | فوشياكورين فوكس وجو هوتن

زواج الممثلة كورين فوكس من المنتج جو هوتن.

الممثلة توري ديفيتو وخطيبها جاريد لابين متزوجان: ​​​​​​​توري دو فيتو وجاريد لابين

زواج المغنية الأميركية توري دو فيتو من المخرج جاريد لابين.

Kevin McGarry And Kayla Wallace Wedding: A Celebration Of Love​​​​​​​​​​​​​​كيفن ماكغاري وكايلا والاس​​​​​​​

زواج الممثلين كيفن ماكغاري وكايلا والاس.

​​​​​​​Who Is Charlie Puth's Wife? All About Brooke Sansone​​​​​​​


​​​​تشارلي بوث وبروك سانسون

زواج المغني تشارلي بوث من بروك سانسون.

Days of Our Lives stars Arianne Zucker and Shawn Christian get married; see pics - Times of India​​​​​​​

​​​​​​​أريان زوكر وشاون كريستيان

عارضة الأزياء الأميركية أريان زوكر تزوجت من العارض والممثل الأميركي شاون كريستيان.

Wedding ‘I Do's and ‘I Don’ts’ with Jove Meyer​​​​​​​

​​​​​إد ويستويك وآيمي جاكسون

زواج الممثل والموسيقي الإنكليزي إد ويستويك والممثلة والعارضة البريطانية آيمي جاكسون.

​​​​​​ساورSaoirse Ronan and husband Jack Lowden make red carpet debut as a married couple | The Independent​​​​​​​ز رونان وجاك لودن

زواج الممثلة الإيرلندية ساورز رونان من الممثل السكوتلندي وجاك لودن.

Eddie Murphy's Dating History: From Whitney Houston to Paige Butcher​​​​​​​إيدي مورفي وبيج بوتشر

تزوج الممثل الأميركي إيدي مورفي من الممثلة الأسترالية بيج بوتشر.

Olivia Munn and John Mulaney welcome their second child - Los Angeles Timesجون مولاني وأوليفيا مون

زواج الممثل الأميركي جون مولاني من الممثلة الأميركية أوليفيا مون.


Eva Amurri Shares Wedding Planning Updateإيفا أموري وإيان هوك

زواج الممثلة الأميركية إيفا أموري من أيان هوك.

Olivia Culpo and Christian McCaffrey Got Marriedأوليفيا كولبو وكريستيان ماكفري

زواج الممثلة والعارضة الأميركية أوليفيا كولبو من لاعب كرة القدم الأميركي كريستيان ماكفري.

Talulah Riley opens up about still loving Elon Musk and asking him to buy Twitter | The Independentتالولا رايلي وتوماس برودي

زواج الممثلة البريطانية تالولا رايلي من الممثل البريطاني توماس برودي سانغستر .


Nelly and Ashanti's Relationship Timeline: A Look at Their Rekindled Romanceأشانتي ونيلي

زواج المغنية والممثلة الأميركية أشانتي من مغني الراب الأميركي نيلي.

Who Is Cole Swindell's Wife? All About Courtney Littleكول سويندل وكورتني ليتل

المغني الأميركي كول سويندل تزوج من كورتني ليتل في كاليفورنيا.

Ryan Bingham and Hassie Harrison: All About the 'Yellowstone' Costars' Relationshipريان بينغهام وهاسي هاريسون

زواج المغني الأميركي ريان بينغهام من الممثلة الأميركية هاسي هاريسون.

Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi celebrate their love in style - The Statesmanميلي بوبي براون وجايك بونجيوفي

زواج الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون من العارض والممثل الأميركي جايك بونجيوفي.

Look: 'General Hospital's Rena Sofer remarries Sanford Bookstaver - UPI.comرينا سوفر وسانفورد بوكستيفر

الممثلة الأميركية رينا سوفر تزوجت من المخرج والمنتج سانفورد بوكستيفر.

Who Is Jaleel White's Wife? All About Nicoletta Ruhlجليل وايت ونيكوليتا رول

الممثل الأميركي جليل وايت تزوج من نيكوليتا رول.

Bachelor' Nick Viall Marries Natalie Joy After Almost 4 Years Togetherنيك فيال وناتالي جوي

الممثل الأميركي نيك فيال تزوج من ناتالي جوي.

Christina Hendricks gets engaged with George Bianchi, shares happy pic - Hindustan Times​​​​​​​كريستينا هندريكس وجورج بيانكيني

الممثلة والعارضة الأميركية كريستينا هندريكس تزوجت من المصور السينمائي الأميركي جورج بيانكيني في نيو أوليانز.

​​​​​​​Kimberly J. Brown and Daniel Kountz Are Married: All the Wedding Details! (Exclusive)​​​​​​​كيمبرلي براون ودانيال مونتز

الممثلة الأميركية كيمبرلي براون تزوجت من الممثل الإسباني دانيال مونتز.

Elizabeth Reaser and Bruce Gilbertإليزابيث ريزر وبروس جيلبرت

الممثلة الأميركية إليزابيث ريزر تزوجت من الموسيقي البريطاني بروس جيلبرت.

Rishi Singh first official New Song Update |Nazar Lag gayi Song| Indian Idol 13 Winner | Ayodhya |ريتشي سينغ وماريزا راميريز

المغني الهندي ريتشي سينغ تزوج من الممثلة البريطانية ماريزا راميريز .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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