هاني شاكر يستقبل العام الجديد مع جمهوره اللبنانيّ… إقرأ التّفاصيل

يستقبل الفنّان المصريّ، هاني شاكر، العام الجديد بحفل فنّيّ، يُحييه ليلة رأس السّنة في لبنان.

بهذه المناسبة، نشر حساب “شاكر”، على “إنستغرام”، الإعلان التّرويجيّ للحفل وعلّق: “أمير الغناء العربيّ هاني شاكر، ليلة رأس السّنة في أطلال بلازا غزير-لبنان”.

على صعيد الحفلات، أيضًا يلتقي “شاكر”، جمهوره لأوّل مرّة في حفل استثنائيّ، على مسرح دبي أوبرا، في السّادس والعشرين من ديسمبر الجاري .

على صعيد الأعمال الفنّيّة، انتهى هاني شاكر، مؤخّرًا من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانيّة، من المقرّر أن يطلقها في الفترة المقبلة وذلك بعد نجاح أحدث ألبوماته “اليوم جميل”، الذي تضمّن أغنية باللهجة اللبنانيّة بعنوان “يا ويل حالي” من كلمات راميا بدوي، وألحان هيثم زيّاد وتوزيع بودي نعّوم.

نذكر ان هاني شاكر، كان قد صرّح في لقاء سابق، مع موقع “الخليج 365”، إلى أنّه يشعر بالسّعادة ويعتبرها شهادة تقدير عندما يتلقّى الإطراءات بشأن أدائه اللهجة اللبنانيّة بشكل جيد.

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كما أكّد لنا، أنّ علاقته مع الجمهور اللبنانيّ، هي علاقة حبّ وثقة متبادلة. فهو رغم جميع الظّروف، يرحّب بأيّة فرصة للحضور إلى لبنان وتقديم حفلات، يأمل بأن تُدخل الفرحة إلى قلب جمهوره اللبنانيّ وترسم البسمة على وجهه .