شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة بوليوود بريانكا شوبرا لليوم السابع: السينما المصرية عريقة ومتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت نجمة بوليوود الهندية بريانكا شوبرا في تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة بالسعودية، إن السينما المصرية سينما عريقة ومتنوعة وتاريخها يمتد لأكثر من 100 عام، وأنها تري العديد من التشابه بين السينما المصرية والهندية فكلاهما تاريخهما طويل.

وأشارت بريانكا شوبرا إلى أن السينما المصرية تضم الكثير من المواهب المتميزة والممثلين والعاملين في صناعة السينما سواء أمام الشاشة وخلفها، وأن التاريخ الكبير للسينما المصرية وتراكم الخبرات جعل السينما المصرية عالمية وعابرة للحدود خاصة في ظل وجود المنصات العالمية التي تعرض الكثير من الأعمال السينمائية من كل أنحاء العالم.

وأضافت بريانكا شوبرا: السينما خارج هوليوود بحاجة لمزيد من الجهد في الدعاية لأهمية الأفلام والمواهب التي تضمها السينما المصرية وغيرها من السينمات غير المتحدثة باللغة الإنجليزية.

وأكدت بريانكا شوبرا أن واحد من أسباب وجودها في المهرجانات حول العالم هو التعرف على أفلام ومواهب وخبرات مختلفة من كل أنحاء العالم وبالتالي تستطيع أن تكون نظرة عامة عن كافة ما يحدث في عالم الصناعة من أفكار جديدة وتنوع والتعرف على صناع السينما في البلدان المختلفة سواء أمام الكاميرا أو خلفها لمواكبة التطورات التي تحدث طوال الوقت.

بريانكا شوبرا ممثلة ومغنية وراقصة هندية، شاركت بمسابقة ملكة جمال الهند وحصلت على المركز الثاني، ثم تم اختيارها لتمثيل الهند في مسابقة ملكة جمال العالم، وتوجت كملكة جمال العالم في عام 2000.

بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم تركت دراستها ودخلت في مجال السينما، وأول ظهور لها على الشاشة كان في عام 2002 في فيلم Thamizhan، وفي العام التالي خاضت أول دور بطولة في بوليود في فيلم The Hero: Love Story of a Spy.

وتزوجت بريانكا شوبرا من المغني وكاتب الأغاني والممثل الأمريكي نيك جوناس.



بريانكا شوبرا بالبحر الأحمر السينمائي



بريانكا شوبرا بمهرجان البحر الأحمر



النجمة بريانكا شوبرا