شكرا لقرائتكم خبر عن أشجى خالد:سعيدة بدور ليلى شقيقة رامى الطمبارى فى رقم سرى والكل افتكرنا أخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة أشجى خالد فى مسلسل رقم سرى، والذى يعرض حاليًا على قناة دى ام سى وتقدم شخصية ليلى شقيقة المقدم حسين "رامي الطمبارى" ضمن أحداث العمل، وهى الشخصية المستمرة من الجزء الأول الذى حمل اسم "صوت وصورة" وقامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى.

وعن كواليس التصوير مع الفنان رامى الطمبارى، ومشهد انتحارها في العمل أوضحت أشجى خالد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: "دائما رامى الطمبارى بيعطينى نصائح مهمة ونتكلم قبل كل مشهد وبيخلينى أطلع أحسن حاجة عندى قدامه، وفعلا كأنه أخويا في الحقيقة ولدرجة في ناس فكراني اخته بجد زى المسلسل ومبسوطة إنى قدمت دور ليلى شقيقته".

وأضافت:" مشهد الانتحار كان من أكثر المشاهد فيها احساس بالنسبة ليا أنا ورامي كنا بنحاول نطلعه بأحسن حاجة عندنا وهو كان حاسس المشهد أوى وقال ليا مش قادر اشوفك كده لأنه حاسسني اخته فعلا".



رامى الطبارى و أشجى خالد

مسلسل رقم سرى من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch It الإلكترونية.

يُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.