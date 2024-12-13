شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل صاحبة أجمل عيون فى السينما العربية زبيدة ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 13 من شهر ديسمبر مع ذكرى رحيل النجمة زبيدة ثروت، التي توفيت زي النهارده عام 2016 عن عمر يناهز 76 عامًا، والتي لقبت بصاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية والعربية، بسبب جمالها الشديد.

ولدت زبيدة ثروت في 14 يونيو عام 1940 بمدينة الإسكندرية، فهي من أصول شركسية، وقد درست بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، ثم عملت كمحامية تحت التمرين لفترة وفقاً لما ذكرته في تصريحات سابقة لها رغبة منها فى إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن، خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

أول أفلام زبيدة ثروت

أول فيلم سينمائي للفنانة الراحلة زبيدة ثروت هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، في حين كان أجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ هو فيلم "يوم من عمري".

وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغي"ر مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، واخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدًا".

زواجها

زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.

آخر أفلام زبيدة ثروت، فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.