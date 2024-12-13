شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى فى ميلادها.. انطلقت من استوديو الفن وخاضت تجربة سينمائية وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى بعيد ميلادها اليوم الجمعة، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1956، وتنتمى لعائلة موسيقية، فوالدها هو حليم الرومى الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء "فيروز"، وترعرعت فى منزل موسيقى يحضر به كبار الموسيقيين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز وتأثرت بهم في طفولتها.

لاحظ رايموند صفدي أحد أقربائها تميز صوت ماجدة الرومى، فشجعها على احتراف الغناء، رغم رفض والدها في البداية لكنه بعد ذلك وافق على تقدمها إلى برنامج استوديو الفن، وغنت "أنا قلبى دليلى" للفنانة ليلى مراد، و"يا طيور وحاجة" للفنانة أسمهان وحصلت على المركز الأول في البرنامج، وكانت أول أغانيها بعنوان "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" عام 1975 من كلمات الشاعر سعيد عقل وألحان إلياس الرحباني.

أصدرت 13 ألبومًا غنائيًا وعملت مع كثير من الملحنين والشعراء المشهورين، منهم نزار قباني وكاظم الساهر، ومن أشهر أغانيها: "كلمات" كتبها الشاعر نزار قباني، ولحنها إحسان المنذر، "آدم وحنان" من فيلم "الآخر" وهى من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة، "يا ساكن أفكاري"من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "أحبك جداً" من كلمات نزار قباني وألحان مروان خوري.

إضافة إلى أغانى "خدني حبيبي" من كلمات هنري زغيب وألحان نور الملاح، "مطرحك بقلبي" من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "بالقلب خليني" من كلمات نهى نجم ونزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وغيرها من الأغانى التي جعلتها واحدة من أبرز مطربات لبنان والوطن العربى على مدار السنوات الماضية.

ورغم تاريخ ماجدة الرومى الكبير في الغناء لكن في السينما خاضت التجربة مرة واحدة فقط بمشاركتها في فيلم عودة الابن الضال للمخرج الراحل يوسف شاهين، وجاء عرضه للمرة الأولى عام 1976، وكانت وقتها في مطلع شبابها وجسدت دور فتاة تدعى تفيدة حسونة، وتربطها علاقة عاطفية بشاب لعب دوره الفنان الراحل هشام سليم، ومن ثم يواجهان العديد من الأزمات معًا بسبب الفارق في المستوى الاجتماعي بين عائلتيهما.