شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "دندنة" يشارك فى الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفيلم المصري دندنة للمخرج محمد حافظ، في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حيث سيتم عرضه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الحالي، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين، فتاة صماء تحمل في قلبها أحلاماً كبيرة، وتجد نفسها في رحلة استثنائية تجذب الجمهور إلى عالمها الساحر. تلتقي ياسمين بشريف، عازف كمان موهوب، وينشأ بينهما رابطة فريدة رغم اختلافاتهما. فالموسيقى، بلغة عالمية، تبني جسراً من التواصل والتفاهم بينهما، لتولد علاقة مفعمة بالحب والإلهام والصداقة الحقيقية التي يتجاوز بها الفن كل الحواجز.

يشارك في بطولة العمل ياسمين أشرف ، زياد محمد ، سالي النمس ،أيمن السعودي ، نيفين ، هشام زكري ، ندى سامح، مصطفى الجوهري، محمد شريف، عازف العود وديع أديب، عازف الناي جون،الأطفال (زينب ، حبيبة، ادم، مهندس الصوت حسام خليل، موسيقى وميكساج عبد الرحمن محمد، مونتاج محمد محمود، مصحح الألوان إيهاب محمد، مساعدة إنتاج هند المليجي، مساعدا الإخراج : محمد هاني وندى سامح وشاهيناز، المنتج المشارك احمد هنداوي، مدير التصوير محمود سليم، المؤلف والمنتج باسم وفائي، إخراج محمد حافظ.