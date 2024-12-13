شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كاري يكشف سبب مشاركته في Sonic The Hedgehog 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جيم كاري أنه قرر المشاركة في بطولة فيلم Sonic The Hedgehog 3 لأنه "يحتاج إلى المال بصراحة"، ظهر كاري بدور دكتور روبوتنيك الشرير.

يشهد فيلم Sonic The Hedgehog 3 تحالفًا غير متوقع بين سونيك (بن شوارتز) وتيلز (كولين أوشونيسي) ونكلز (إدريس إلبا) مع دكتور روبوتنيك حيث يتولون مواجهة خصم كيانو ريفز شادو ذا هيدجهوج.

سألت وكالة Associated Press كاري، خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة في لندن، عن سبب انضمامه للفيلم، بعد أن صرح بعد فيلم Sonic The Hedgehog 2 في عام 2022 أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

وأجاب كاري قائلا:" عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الأمر فقط أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة".