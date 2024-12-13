شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم حافظ يحيي حفلين في ساقية الصاوي وشادية ضيف الشرف والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيتين للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، على أن يبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السابعة مساءً، والحفل الثاني في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستكون ضيف شرف الحفل الفنانة شادية، ليغنوا سوياً أجمل أغانيهم التي غنوها في الأفلام، ومازالت تردد حتى اليوم.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .