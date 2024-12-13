شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تقيم احتفالية لذكرى الموسيقار فريد الأطرش 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

احتفالاً بذكرى الموسيقار الكبير فريد الأطرش تقيم دار الأوبرا المصرية، احتفالية غنائية ساحرة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستقدم الحفل فرقة عبد الحليم نويرة، حيث ستقدم أجمل أغاني وألحان فريد الأطرش تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة نخبة من الفنانين وهم وليد حيدر، محمود عبد الحميد، مؤمن خليل، نهاد فتحي ورحاب مطاوع.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.