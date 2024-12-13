شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلى سكوت يؤكد مشاركة بول ميسكال في سلسلة أفلام الـ Beatles والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى ريدلي سكوت أن النجم الشاب بول ميسكال سيلعب دور بول مكارتني في سلسلة أفلام عن فرقة الـ Beatles القادمة من إخراج سام مينديز.

تم الإعلان عن مشاريع السيرة الذاتية الأربعة في فبراير الماضى، على أن يروي كل فيلم قصة فرقة Beatles من منظور عضو مختلف في الفرقة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها تركة فريق الـ Beatles لشركة ليتمكنوا من صرد قصة الحياة الكاملة والموسيقى للأفلام المكتوبة وستتقاطع "لسرد قصة أعظم فرقة في التاريخ".

من المقرر أن يتم إصدار الأفلام عالميًا في عام 2027، وعلى الرغم من أن جميع اختيارات أبطال الأفلام لا تزال غير مؤكدة، فقد اقترح تقرير في يونيو الماضى أن ميسكال سيجسد دور مكارتني، بينما سيلعب هاريس ديكنسون دور جون لينون، وسيلعب باري كيوجان دور رينجو ستار، وسيلعب تشارلي رو دور جورج هاريسون.

وكشف سكوت، مشاركة ميسكال في سلسلة الأفلام في محادثة مع زميله المخرج العالمى كريستوفر نولان في نقابة المخرجين الأمريكية، حيث الأخير الأول عما إذا كان يريد العمل مع ميسكال مرة أخرى في فيلمه القادم The Dog Stars.

فأجاب سكوت قائلا:" نعم، ميسكال جاهز، وسيقوم بدور في سلسلة أفلام فرقة ميسكال ".