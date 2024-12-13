شكرا لقرائتكم خبر عن ندى تتخلص من حياتها بسبب ضغوط الابتزاز فى ثالث حلقات ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم "تفتيش مفاجئ" على قضية الابتزاز الإلكترونى، من خلال معاناة ندي (ماريا ميخائيل) من ابتزاز زميل لها بصور شخصية، بعدما كانت على علاقة عاطفية معه، وتحاول زميلتها في سكن الطلبة، مرام (ياسمينا العبد) مساعدتها وتتصل بدكتورها في الكلية لتحفيزه على مساعدة ندى، ولكن الدكتور يبلغ مرام بأنه لن يتدخل فى الأمر بعدما اكتشف أن الصور غير مفبركة، وأن صديقتها ندى هى التي أرسلت الصور لزميلها.

ترفض ندى اقتراح مرام بالبلاغ عن الشخص الذى يهددها هو ابن عمتها، وأنها إذا أبلغت الشرطة سينشر الصور فى كل مكان بعدما جعل أصدقائه يشاهدون الصور، وفى نفس الوقت ترفض عائلتها مساندتها بعدما اكتشفوا أنها قامت بفعل فاضح، لتيأس ندى من صغوط الابتزاز ونظرات اللوم من المحيطين بها، وقرر الهروب من كل ذلك بالتخلص من حياتها عبر تناول جرعة كبيرة من الحبوب.

"تفتيش مفاجئ" هي ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، والحلقة من كتابة سيف قنصوه وإخراج عمرو موسى، وضيفة الشرف الفنانة ياسمينا العبد، فيما شاركت بالتمثيل الفنانة لاشينة لاشين والفنانة راندا إبراهيم، وضم العمل من نجوم كاستينج كلاً من: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته حلتقتين الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوجي.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.