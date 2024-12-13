شكرا لقرائتكم خبر عن ندى تعانى من ابتزاز شخص لها بصور مفبركة فى ثالث حلقات ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أحداث الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه والتى تحمل اسم تفتيش مفاجئ، بظهور مرام (ياسمينا العبد) فتاة تسكن في منزل طلبة مع زميلتها ندي (ماريا ميخائيل)، وتشتكي مرام من ضياع تليفونها وتفتش في كل مكان بالغرفة، وتتهم زميلتها ندى بأنها هي من أخذت التليفون من أجل التصوير به باعتباره حديثا، ولكن تتأكد مرام أن ندى لم تسرق التليفون.

تتحدث مرام مع ندى وتكشف الأخيرة أنها تعانى من ابتزاز شخص لها بفبركة صور لها ويريد منها 200 ألف جنيه وإلا سينشر الصور على الإنترنت، وتعترف ندى أنها كانت على علاقة بهذه الشخص، وبمجرد وقوعها في مشكلة استنجدت بدكتورها في الجامعة، كما تكشف الأحداث عن تناول ندى حبوب لعلاج اكتئاب تعانى منه، كما تعترف ندى أن هناك اثنتين من أصحاب الشخص الذى يبتزها وشاهدوا الصور.

"تفتيش مفاجئ" هي ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، والحلقة من كتابة سيف قنصوه وإخراج عمرو موسى، وضيفة الشرف الفنانة ياسمينا العبد، فيما شاركت بالتمثيل الفنانة لاشينة لاشين والفنانة راندا إبراهيم، وضم العمل من نجوم كاستينج كلاً من: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته حلتقتين الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوجي.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



الفنانة لاشينة لاشين في الحلقة الثالثة



جانب من الحلقة الثالثة