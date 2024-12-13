شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "مين يصدق" يروون كواليس التصوير لبرنامج "معكم" مع منى الشاذلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان يوسف عمر، إنه قرر عقب انتهاءه الثانوية العامة دخول معهد الفنون المسرحية وحصل على ورشة تمثيل غيرت له مجرى حياته، مشيرا إلى أنه قرأ فيلم "مين يصدق" وكان متوتر من فكرة البطولة في البداية ولكن بعد الجلوس مع فريق العمل تم الاتفاق والارتياح سريعا وتحمس للعمل.

فيما تحدثت الفنانة الشبابة جيدا منصور، خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، عن انجذابها لشخصية بطولة فيلم "مين يصدق" وشخصية الفتاة أنها كانت تريد لفت انتباه أسرتها لها ورغم كونها وحيدة إلا أن أهلها لا يهتموا بها.

كما أكد الممثل الشاب يوسف عمر أن مشاركته في الفيلم بجوار كبار الفنانين كان بمثابة دعم كبير له سيساعده على الانطلاق بشكل جيد.

