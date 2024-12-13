شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يتحدث عن وجود جزء ثان من مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد كيلاني عن وجود جزء ثاني من مسلسل تيتا زوزو دخل في مرحلة الكتابة خلال الوقت الراهن وأكد خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، بقوله: دلوقتى المسلسل في مرحلة الكتابة، واحنا كممثلين فرحانين ان في جزء ثاني لأن وحشنا كواليسهه اللى جمعتنا".

وعن توقعه نجاح المسلسل خلال فترة عرضه قال : "اتعودت على حاجة ممثلة في إن النجاح ده بتاع ربنا، ومحدش ليه أي يد فيه، لا توقيت ولا أي حاجة، علشان كده بنبذل مجهود بس ".

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.