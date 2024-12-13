شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال تفتيش مفاجئ ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة dmc مساء اليوم الخميس الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه وتحمل اسم "تفتيش مفاجئ" من كتابة سيف قنصوه وإخراج عمرو موسى، وظهرت الفنانة ياسمينا العبد كضيفة شرف، فيما شاركت بالتمثيل الفنانة لاشينة لاشين والفنانة راندا إبراهيم وضم العمل كلا من نجوم كاستينج: أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته وتاريخه حلقتين الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد مع عدد من الممثلين الشباب من برنامج كاستينج، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة ولبني ونس وسلطت الضوء على العنف الزوجي.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.