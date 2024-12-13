شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أكمل رسلان يعلن وفاة شقيقه أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب أكمل رسلان وفاة شقيقة أحمد رسلان، ونشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخي أحمد رسلان، والدفنة وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في الشرقية بعد صلاة الجمعة".



بوست المطرب أكمل رسلان

وكانت آخر أعمال المطرب أكمل رسلان كليب ألبومه "شاف حياته"، وسبق وحصل ”الخليج 365” على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها، وتقول "اللى يوم يسألني عنه بقول ده كان.. شاف حياته.. وكل وقت وليه أذان"، والأغنية من كلمات أيمن شوقي، وألحان حسام البجيرمي، وتوزيع الموسيقى طارق توكل.

وتعاون المطرب أكمل رسلان فى ألبومه الأخير مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء تعاون مع كل من أحمد على موسى، وأيمن شوقى، وهيثم سليم، أما الملحنين فتعاون مع كل من ياسر أنور، وحسام البجيرمى، وعمرو عدلى، وأدم حسين، أما التوزيع فتعاون مع كل من طارق توكل، وعمرو عبد الفتاح.