شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات المسلسلات فى حفل له بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدم خلالها باقة كبيرة من أغاني تترات المسلسلات الذي قدمها في مشواره، وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ومنها المال والبنون، وباحلم وافتح عينيا، وأولاد آدم، وماتمنعوش الصادقين، ولو مش حتحلم معايا، وزي الهوي، وكناريا، والأيام، والسيرة الهلالية، ويا مصري ليه، ويا أبو الريش.

كما تضمن الحفل أغانى الشهد والدموع، والنديم، ووجع البعاد، والرحايا ( قلبي علي ولدي انفطر)، وعمر بن عبد العزيز، وجزيرة غمام، والليل وآخره، وبنت وولد، وفي هويد الليل، وذئاب الجبل، ومسألة مبدأ، وعارفة، والحلواني. ورفع الحفل شعار كامل العدد والذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

يذكر أن على الحجار يشارك فى الوقت الحالى فى مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، دنيا النشار، مايكل سيدهم، أسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



الفنان على الحجار



جانب من حفل على الحجار



حفل على الحجار